الأربعاء 14 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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محمد العرابى يكشف أهمية عقد القمة الإفريقية الأمريكية فى هذا التوقيت

محمد العرابي
محمد العرابي

علق السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، على مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة الأمريكية الإفريقية.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج " صالة التحرير" مع الإعلامية عزة مصطفي، والمُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم الأربعاء، إن هناك قدراً من الالتزام بالتعهدات التي من الممكن أن تخرج من القيادة الأمريكية على عكس أيام الرئيس الأمريكي السابق أوباما.

وأضاف أن الفترة القادمة سيكون هناك حرص من الدول الكبرى حول الإيفاء بتعهداتها نحو دول الجنوب أو الدول المتوسطة، موضحاً أن إفريقيا ساحة مفتوحة لتواجد سواء كان دولا كبرى أو حتى دولا متوسطة.

وأشار إلى أن هناك قوى كبرى ما زالت تتصارع على كسب أرض جديدة في إفريقيا، ولكن الولايات المتحدة تملك من المقاومات إذا كان لها تواجد مؤثر أن تكسب مميزات جديدة في الدول الأفريقية، خاصة أن العالم يشغله عدد من الموضوعات، على رأسها الطاقة والتعليم والصحة.

أن هناك معركة سياسية بين الولايات المتحدة وروسيا وكل طرف يسعى لكسب قوة إضافية من الدول العالم الثاني والثالث، موضحاً أن الاهتمام الذي نشهده حاليًا من الولايات المتحدة تجاه الدول الإفريقية هو عبارة عن اهتمام مصالح فكل طرف يسعى لتحقيق مصالحه، وكسب قوة ونفوذ من الدول الإفريقية.

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