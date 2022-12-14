الأربعاء 14 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

8 مشروعات تحصل على الرخصة الذهبية

مشروعات
مشروعات

وافق مجلس الوزراء على منح الرخصة الذهبية لعدد 8 مشروعات استثمارية تقدمت إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للحصول على الرخصة والاستفادة من مزاياها.

وفيما يلي المشروعات:

  • مُجمع صناعى للأجهزة الكهربائية، بالعاشر من رمضان، بـ١٣٥ مليون دولار، يتيح تشغيل نحو ١٥٠٠ عامل وفنى وإدارى.
  • تصنيع أنظمة التوزيع الكهربائية للسيارات بجميع أنواعها، بمنشأة كمال بمحافظة الفيوم، بتكلفة استثمارية ٣٠ مليون دولار، يتيح تشغيل ٣ آلاف عامل.
  • تصنيع الأنظمة السلكية الكهربائية للسيارات والمركبات بكل أنواعها، بالعاشر من رمضان، بتكلفة استثمارية ١٠٠ مليون يورو، ويتيح فرص تشغيل تصل إلى ١٠ آلاف عامل. 
  • تصنيع وتجميع كل الأجهزة المنزلية والكهربائية والمرئية المُصنعة ونصف المُصنعة ومكوناتها، بمدينة قويسنا، بتكلفة استثمارية ٨.٨ مليار جنيه، ويتيح تشغيل نحو ١٤ ألف عامل وموظف.
  • إنتاج الهيدروجين الأخضر من محطة إنتاج بقدرة ١٠٠ ميجاوات بالمنطقة الصناعية بالعين السخنة، ويوفر فرص عمل لنحو ١٠٠ عامل، بتكلفة استثمارية ١٣٥ مليون دولار.
  • إنتاج الأمونيا الخضراء بقدرة ١ مليون طن/ سنة، بمصنع بالعين السخنة، بتكلفة استثمارية ٥.٥ مليار دولار، وسوف يتيح فرص التشغيل لـ١٠ آلاف عامل فى مرحلة الإنشاء و٦٠٠ عامل فى مرحلة التشغيل.
  • تصنيع وتعبئة وتغليف اللقاحات والأمصال البشرية والبيطرية بكل أنواعها، بتقاطع طريق الإسماعيلية مع طريق سرابيوم، بتكلفة استثمارية نحو ٣.٨ مليار جنيه، وسوف يعمل به ٣٢٥ موظفًا. 
  • تصنيع الأعلاف والكيماويات والمغذيات النباتية، بمنطقة الهو الصناعية بقنا، بتكلفة استثمارية ٤٠٠ مليون دولار، ويتضمن عدد ٢٦٠٠ عامل.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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