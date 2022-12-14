8 مشروعات تحصل على الرخصة الذهبية
وافق مجلس الوزراء على منح الرخصة الذهبية لعدد 8 مشروعات استثمارية تقدمت إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للحصول على الرخصة والاستفادة من مزاياها.
وفيما يلي المشروعات:
- مُجمع صناعى للأجهزة الكهربائية، بالعاشر من رمضان، بـ١٣٥ مليون دولار، يتيح تشغيل نحو ١٥٠٠ عامل وفنى وإدارى.
- تصنيع أنظمة التوزيع الكهربائية للسيارات بجميع أنواعها، بمنشأة كمال بمحافظة الفيوم، بتكلفة استثمارية ٣٠ مليون دولار، يتيح تشغيل ٣ آلاف عامل.
- تصنيع الأنظمة السلكية الكهربائية للسيارات والمركبات بكل أنواعها، بالعاشر من رمضان، بتكلفة استثمارية ١٠٠ مليون يورو، ويتيح فرص تشغيل تصل إلى ١٠ آلاف عامل.
- تصنيع وتجميع كل الأجهزة المنزلية والكهربائية والمرئية المُصنعة ونصف المُصنعة ومكوناتها، بمدينة قويسنا، بتكلفة استثمارية ٨.٨ مليار جنيه، ويتيح تشغيل نحو ١٤ ألف عامل وموظف.
- إنتاج الهيدروجين الأخضر من محطة إنتاج بقدرة ١٠٠ ميجاوات بالمنطقة الصناعية بالعين السخنة، ويوفر فرص عمل لنحو ١٠٠ عامل، بتكلفة استثمارية ١٣٥ مليون دولار.
- إنتاج الأمونيا الخضراء بقدرة ١ مليون طن/ سنة، بمصنع بالعين السخنة، بتكلفة استثمارية ٥.٥ مليار دولار، وسوف يتيح فرص التشغيل لـ١٠ آلاف عامل فى مرحلة الإنشاء و٦٠٠ عامل فى مرحلة التشغيل.
- تصنيع وتعبئة وتغليف اللقاحات والأمصال البشرية والبيطرية بكل أنواعها، بتقاطع طريق الإسماعيلية مع طريق سرابيوم، بتكلفة استثمارية نحو ٣.٨ مليار جنيه، وسوف يعمل به ٣٢٥ موظفًا.
- تصنيع الأعلاف والكيماويات والمغذيات النباتية، بمنطقة الهو الصناعية بقنا، بتكلفة استثمارية ٤٠٠ مليون دولار، ويتضمن عدد ٢٦٠٠ عامل.