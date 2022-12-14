8 مشروعات تحصل على الرخصة الذهبية

وافق مجلس الوزراء على منح الرخصة الذهبية لعدد 8 مشروعات استثمارية تقدمت إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للحصول على الرخصة والاستفادة من مزاياها.

وفيما يلي المشروعات:

مُجمع صناعى للأجهزة الكهربائية، بالعاشر من رمضان، بـ١٣٥ مليون دولار، يتيح تشغيل نحو ١٥٠٠ عامل وفنى وإدارى.

تصنيع أنظمة التوزيع الكهربائية للسيارات بجميع أنواعها، بمنشأة كمال بمحافظة الفيوم، بتكلفة استثمارية ٣٠ مليون دولار، يتيح تشغيل ٣ آلاف عامل.

تصنيع الأنظمة السلكية الكهربائية للسيارات والمركبات بكل أنواعها، بالعاشر من رمضان، بتكلفة استثمارية ١٠٠ مليون يورو، ويتيح فرص تشغيل تصل إلى ١٠ آلاف عامل.

تصنيع وتجميع كل الأجهزة المنزلية والكهربائية والمرئية المُصنعة ونصف المُصنعة ومكوناتها، بمدينة قويسنا، بتكلفة استثمارية ٨.٨ مليار جنيه، ويتيح تشغيل نحو ١٤ ألف عامل وموظف.

إنتاج الهيدروجين الأخضر من محطة إنتاج بقدرة ١٠٠ ميجاوات بالمنطقة الصناعية بالعين السخنة، ويوفر فرص عمل لنحو ١٠٠ عامل، بتكلفة استثمارية ١٣٥ مليون دولار.

إنتاج الأمونيا الخضراء بقدرة ١ مليون طن/ سنة، بمصنع بالعين السخنة، بتكلفة استثمارية ٥.٥ مليار دولار، وسوف يتيح فرص التشغيل لـ١٠ آلاف عامل فى مرحلة الإنشاء و٦٠٠ عامل فى مرحلة التشغيل.

تصنيع وتعبئة وتغليف اللقاحات والأمصال البشرية والبيطرية بكل أنواعها، بتقاطع طريق الإسماعيلية مع طريق سرابيوم، بتكلفة استثمارية نحو ٣.٨ مليار جنيه، وسوف يعمل به ٣٢٥ موظفًا.