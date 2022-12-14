مصرع وإصابة 3 طلاب فى حادث تصادم بكفرالشيخ

لقى طالب مصرعه وأصيب اثنان آخران، مساء اليوم الأربعاء، في حادث تصادم وقع بين تروسيكل وسيارة، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين لمستشفى البرلس المركزي.

وتلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بكفرالشيخ، إشارة بوقوع حادث تصادم بين بر بحري، أدى لمصرع طالب وإصابة اثنين اخرين، وهرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وجرى نقل جثمان المتوفي، والمصابين لمستشفى البرلس المركزي.

وتبين من التقرير الطبي وفاة أحمد صابر بسيوني القاضي، 13 سنة، وإصابة كل من محمد عبدالحليم علي القاضي، 12سنة، بسحجات وكدمات متفرقة، و"بكر نصر عبدالرسول كورد، 16 سنة"، باشتباه ما بعد الارتجاج.