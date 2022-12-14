الأربعاء 14 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القبض على عامل قتل والده في السلام

حبس
حبس

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على عامل قتل والده المسن طعنا بالسكين فى ظروف غامضة، فى مدينة السلام، وجارى مناقشته للوقوف على ملابسات الواقعة.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة تلقت بلاغا يفيد بالعثور على جثة مسن مقتولا داخل شقته بمدينة السلام، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة مسن فى العقد السادس من عمره وسط بركة من الدماء، إثر إصابته بعدة طعنات متفرقة بجسده، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، كما تحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد هوية مرتكبي الجريمة.

وبإجراء التحريات تبين إن وراء ارتكاب الواقعة نجل المجنى عليه.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اقتياده إلى ديوان القسم لمناقشته والوقوف على ملابسات الحادث.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

رئيس التحرير

وائل لطفي

وثائقية المتحدة

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