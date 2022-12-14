الأربعاء 14 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

وفاة حارس بعد سقوطه من استاد لوسيل.. وقطر تحقق فى الواقعة

وفاة حارس أمن باستاد
وفاة حارس أمن باستاد لوسيل

أعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث، عن وفاة حارس أمن باستاد لوسيل بعد سقوطه من الطابق الثامن بالملعب، يوم السبت الماضي.

وقالت اللجنة في بيان نشر عبر حسابها في موقع «تويتر»، إن حارس الأمن في استاد لوسيل "نجاو كيبو" تعرض لحادث سقوط خلال قيامه بعمله وحضرت الفرق الطبية بالاستاد إلى مكان الحادث على الفور وقدمت للمصاب العلاج الأولى؛ قبل نقله في سيارة إسعاف إلى وحدة العناية المركزة في مستشفى حمد بالدوحة.

وأضافت اللجنة: "يؤسفنا الإعلان عن وفاة "نجاو كيبو" أمس الثلاثاء في المستشفى، رغم الجهود التي بذلها الفريق الطبي لعلاجه في وحدة العناية المركزة، على مدى ثلاثة أيام، وقد جرى إبلاغ ذوي الفقيد بالوفاة ونعرب لهم ولأصدقائه ولزملائه عن خالص تعازينا في هذا المصاب الأليم".

وأكدت اللجنة أن الجهات المعنية ومنظمو البطولة يواصلون التحقيقات العاجلة حول الظروف التي أدت إلى سقوط حارس الأمن، وستقدم كافة المعلومات ونتائج التحقيقات فور توفرها، كما أنها ستعمل على ضمان تلقي أسرة الفقيد كافة مستحقاته.

رئيس التحرير

وائل لطفي

وثائقية المتحدة

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