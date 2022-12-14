مدبولى: الحكومة لن تتدخل بشكل مباشر فى تحديد أسعار السلع

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية تشجع وتدعم القطاع الخاص بصورة كبيرة حتى يقود هذا القطاع سبل التنمية في مصر.

تحقيق الربحية العادلة

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة المصرية والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الدولة لن تتدخل في تسعير السلع بشكل مباشر، ولهذا سيتم التنسيق مع الغرف التجارية لتحقيق الربح العادل بما يتناسب مع مقدرة المواطن.

وأضاف فى حديثه، أن الدولة المصرية حريصة على إيقاف جشع بعض التجار الذين يستغلون الأزمات لتحقيق أعلى ربحية على حساب المواطن.