الأربعاء 14 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

مدبولى: الحكومة لن تتدخل بشكل مباشر فى تحديد أسعار السلع

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية تشجع وتدعم القطاع الخاص بصورة كبيرة حتى يقود هذا القطاع سبل التنمية في مصر.

تحقيق الربحية العادلة 

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة المصرية والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الدولة لن تتدخل في تسعير السلع بشكل مباشر، ولهذا سيتم التنسيق مع الغرف التجارية لتحقيق الربح العادل بما يتناسب مع مقدرة المواطن. 

وأضاف فى حديثه، أن الدولة المصرية حريصة على إيقاف جشع بعض التجار الذين يستغلون الأزمات لتحقيق أعلى ربحية على حساب المواطن.

مصطفى مدبولى اكسترا نيوز تحديد اسعار السلع تشجيع القطاع الخاص رئيس مجلس الوزراء

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