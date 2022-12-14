خبير علاقات دولية: الرئيس السيسى تبنى العديد من المبادرات لتنمية إفريقيا

كشف أيمن سمير، خبير العلاقات الدولية، عن أهمية زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للولايات المتحدة الأمريكية؛ للمشاركة في القمة الأمريكية الإفريقية.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأربعاء، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، تبنى العديد من المبادرات لتنمية إفريقيا.

وأضاف أن الرئيس السيسي، منذ توليه مقاليد الحكم في عام 2014 وهو يحمل الهموم الإفريقية، وكثيرًا ما قدّم مبادرات لدعم شعوب القارة الإفريقية على مدار السنوات السابقة.

وأشار خبير العلاقات الدولية إلى أن الرئيس السيسي يعتزم التركيز خلال القمة الأمريكية الإفريقية على الموضوعات التي تهم الدول الإفريقية في ظل التحديات القائمة.

وأكد أن برنامج الرئيس السيسي إلى الولايات المتحدة الأمريكية، يتضمن أيضًا عقد لقاء مع نخبة من مجتمع رجال الأعمال الأمريكي.