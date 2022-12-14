«بني سويف» تنظم ورش عمل لهيكل كوادر الإدارة المحلية وتقييم مشروع إدارة مستدامة

شهدت محافظة بني سويف عقد ورش عمل لعرض ومناقشة الهيكل التنظيمي المعتمد والتعريف به لكوادر الإدارة المحلية، وكذلك إجراء تقييم مرحلي لمشروع "إدارة محلية مستدامة، وذلك بمركز المؤتمرات بكورنيش النيل، بالتعاون مع الوحدة المركزية لحياة كريمة بوزارة التنمية المحلية، وخبراء برنامج الغذاء العالمي.

وذلك بحضور الدكتور عمر عثمان مدير وحدة حياة كريمة المركزية، الدكتور محمد جبر معاون المحافظ منسق حياة كريمة بالمحافظة، الدكتورة رباب يحيى مدير التنمية الاقتصادية بالتنمية المحلية، الدكتورة ليلى أحمد مسئول البرامج والسياسات ببرنامج الأغذية العالمي، وعادل لطفي مدير التخطيط بالوزارة، وعلي يوسف رئيس مدينة ناصر، ومدحت صلاح رئيس مدينة ببا، وسمية سمير المنسق الميداني ببرنامج الأغذية، وأحمد جعفر ممثل عن فريق الوحدة المركزية لمبادرة حياة كريمة، ورؤساء وسكرتيري القرى بناصر وببا ومنسقي المشروع بالقرى المستهدفة لبرنامج الأغذية العالمي.

وتعقد تلك الورش في إطار قرار مجلس الوزراء بشأن تطبيق الهيكل التنظيمي المعتمد من رئاسة مجلس الوزراء، والذي تم إعداده من وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وفي ضوء التعاون مع برنامج الأغذية العالمي لتنفيذ مشروع "إدارة محلية مستدامة، والذي يستهدف 12 قرية من قرى حياة كريمة بمركزي ببا وناصر (جزيرة ببا، طنسا بني مالو، صفط راشين، قمبش، سدس، هلية، بني عدي، بهبشين، إشمنت، الحمام، دنديل، دلاص) ، سعيا لبناء كوادر الإدارة المحلية بالوحدات القروية، لاستدامة الخدمات المقدمة للمواطنين في الريف المصري، وتقديمها بكفاءة وفاعلية وذات جودة، حيث تقوم الوزارة بتنفيذ برنامج متكامل لكوادر الإدارة المحلية بما يعكس تنمية المهارات، في ظل توجيهات فخامة رئيس الجمهورية.

وتناولت الجلسة الأولى تقييم برامج وأنشطة برنامج الغذاء العالمي والتي شملت تدريبات (مهارات الحاسب الآلي، مهارات القيادة، جلسات التوعية) لكوادر الإدارة المحلية بمركزي ببا وناصر خلال الفترة الماضية، بجانب العقبات التي واجهت المتدربين أثناء تنفيذ تلك المهارات على أرض الواقع من خلال ممارساتهم التي تخطو نحو الجمهورية الجديدة، لتعزيز دور الإدارات المحلية في أداء مهامها الأصيلة وكذلك في مجال تقديم الخدمات للمواطنين وتقديم ابتكارات المدن الذكية التي تعمل على تحسين نوعية الحياة للمواطن.

فيما تضمنت الجلسة الثانية استعراض الهيكل التنظيمي الجديد للوحدات القروية والمتضمن محاور عدة منها التخطيط المتكامل، المشاركات المجتمعية، منظومة إدارة النظافة والمخلفات، والمركز التكنولوجي، التنمية الاقتصادية)، والخروج بالتوصيات حول تطبيق هذا الهيكل، حيث تعد محافظة بني سويف أولى المحافظات التي يتم فيها إجراء حوار مهني حول الهيكل التنظيمي الجديد، ضمن 6 محافظات تم العمل بها من خلال برنامج الغذاء العالمي.

في حين تناولت الجلسة الثالثة رصد الاحتياجات التدريبية الداعمة لتطبيق الهيكل التنظيمي الجديد، والتي يحتاجها رؤساء القرى ومعاونيهم، حيث سيتم التنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ تلك الاحتياجات، من خلال جهاز التنظيم والإدارة لبدء التطبيق الفعلي، لاسيما وأن كوادر وآليات الإدارة المحلية بالمحافظة تلعب دورًا محوريًا في تنفيذ ومتابعة المشروعات الخدمية والبرامج التنموية، حيث تشرف على تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، من خلال المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرى مركزي ناصر وببا.

وأشار جبر إلى توجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، بأهمية الاستفادة من تلك الورش والفعاليات، والتي تسهم في تنفيذ الرؤية الاستراتيجية للدولة والقيام بدور داعم للتنمية، ورفع كفاءة منظومة الخدمات وحسن تخطيطها ورقابة تنفيذها وحوكمة عملياتها واجراءاتها، والتواصل المباشر مع المواطن ومشاركته في التنمية بما يلبي احتياجاته وطموحاته ويصنع مستقبل أفضل يستحقه، وبما يتلاءم مع أهداف المبادرة الرئاسية حياة كريمة.