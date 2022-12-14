الأربعاء 14 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 10 سنوات لصيدلي وآخرين ضربوا عاملًا حتى الموت بالساحل

متهم
متهم

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار عبدالعليم عطية، وعضوية المستشارين ياسر أبو الفتوح، وشامل عصمان، وأمانة السر أشرف جابر، بمعاقبة صيدلي وآخرين بالسجن المشدد 10 سنوات لاتهامهم بضرب عامل حتى الموت بالساحل.

وكان المستشار بكر أحمد بكر، المحامي العام لنيابات شمال القاهرة، قد أحال الدعوى إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهمين "وليد.ا.م" 46 سنة صيدلي، "محمد.ع.ق" 30 سنة صاحب محل، "أحمد.ع.ق" 33 سنة عاطل.

ووجهت النيابة إلى المتهمين وفقًا لأمر الإحالة في القضية رقم 12014 لسنة 2021 جنايات الساحل والمقيدة برقم 1762 لسنة 2021 كلي شمال القاهرة، اتهامات بضرب المجني عليه حتى الموت.

وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط أقروا بارتكابهم للواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات، إلى أن أحالتهم للمحاكمة الجنائية فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهمين.

رئيس التحرير

وائل لطفي

وثائقية المتحدة

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