الأربعاء 14 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«تعليم الغربية» يشدد على ضرورة عدم استخدام العقاب البدني في المدارس

تعليم الغربية
تعليم الغربية

تفقد المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، مدرسة سعيد العريان الإعدادية بنين، التابعة لإدارة شرق طنطا التعليمية، مشيدا بانتظام العملية التعليمية داخل المدرسة، وتفعيل يوم النشاط داخل المدرسة، وتنظيم دوري رياضي بين الفصول بالمدرسة. 

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وخلال متابعته للمدرسة، وجه بضرورة عدم استخدام العصا، حتى أثناء عملية الشرح، وعدم استخدام العقاب البدني تماماً، موجها أيضا بضرورة عدم السماح بدخول المشروبات أو الأغذية المخالفة داخل المدرسة، وضرورة التأكد من غلق البوابة الرئيسية، وعدم السماح بدخول أولياء الأمور إلا في المواعيد المحددة لهم، مشدداً على ضرورة تفعيل حصص المشاهدة للقنوات التعليمية داخل المدرسة. 

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وأثناء متابعته لغرفة المناهل والمعمل بالمدرسة، وجه وكيل الوزارة الشكر والتقدير لـ أسامة أبو اليزيد، مدرس الحاسب الآلي على الجهد المتميز داخل المدرسة، كما وجه الشكر للطالب إياد عادل طه، بالصف الثاني الإعدادي فصل ثالث، لقيامه بتصميم متصفح إلكتروني على الإنترنت. 

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ووجه وكيل الوزارة بضرورة الاهتمام بنظافة الفناء ودورات المياه، وبخاصة بعد فترة الفسحة، وفي نهاية اليوم الدراسي، والتأكد من خلو جميع الفصول والقاعات من الطلبة بعد انتهاء اليوم الدراسي. 

وقامت لجنة المتابعة المرافقة بمتابعة وسائل الأمن والسلامة داخل المدرسة، وصلاحية المواد الكيميائية بالمعمل، وتأمين معمل الحاسب، وتفقد كاميرات المراقبة بالمدرسة.

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وقامت لجنة المتابعة المرافقة لوكيل الوزارة بالتوجه لمتابعة مدارس على مبارك الابتدائية، وطنطا الإعدادية الحديثة بنات، وطنطا الثانوية الصناعية، التابعة لإدارة غرب طنطا، وطنطا الثانوية العسكرية بنين، التابعة لإدارة شرق طنطا. 

لجان لمتابعة سير وانتظام العملية التعليمية بإدارات شرق وغرب طنطا وكفر الزيات التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى انتظام العملية التعليمية طارق رحمي محافظ الغربية وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربيه

رئيس التحرير

وائل لطفي

وثائقية المتحدة

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