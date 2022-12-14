الأربعاء 14 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

اليوم.. احتفالات القديس يوحنا الصليب في كنيسة اللاتينية بمصر

الكنيسة
الكنيسة

تحتفل الكنيسة اللاتينية اليوم بذكرى القدّيس يوحنّا الصليب، الكاهن ومعلّم الكنيسة.


ولِد في فونتيفِِرُس في اسبانيا نحو عام 1542. وبعد أن قضى مدة في رهبنة الكرمل، شرع عام 1568 في اصلاح الرهبنة والعودة بها الى نقاوة قوانينها الأصلية. وقد أيدته في ذلك القديسة تريزيا الكبيرة من أفيلا. فجاهد وتحمل المشاق الكبيرة في سبيل ذلك، وكتب مؤلفاته الروحية الشهيرة. توفي عام 1590 في عُبَيْدا وقد اشتهر بحكمته وقداسته.

وبهذه المناسبة ألقت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها: إنَّ يوحنا المعمدان، عندما إرسال تلاميذه الى الرّب يسوع، قد قلق بشأن جَهلِهم وليس جَهله هو، لأنّه كان قد أعلَن هو بالذات أنَّ آخر سيأتي من أجل مغفرة الخطايا. فمن أجل أن يعلموا أنّه لم يُبشِّر بأحدٍ آخر سوى هذا "الآخر"، أرسل يوحنّا تلاميذه ليروا أعمال الرّب يسوع، فيكتسب تبشيره سُلطةً ولكيلا ينتظروا مسيحًا آخر غير ذاك الذي شهدت أعماله له.

وبما أنّ الرّب قد كشف عن ذاته بأعماله العجائبيّة، واهبًا البصر للعُميِ والمشي للعُرْجِ، والشفاء للمصابين بالبرص، والسمع للصمّ والكلام للخُرس، والحياة للموتى والبشرى للمساكين، فقد قال: "طوبى لِمنَ لا أَكونُ لَه حَجَرَ عَثرَة". هل قام الرّب يسوع بعمل من شأنه أن يكون حجر عثرة تجاه تعليم يوحنّا؟ حقًّا كلاّ. لقد ثابر بطريقته الخاصة، في التعليم والعمل. يجب علينا إذًا أن نتعمّق بمغزى كلام الرّب وبطابعه النوعي: "الفُقَراءُ يُبَشَّرون". فهؤلاء هم مَن ضحَوا بحياتهم وحملوا صليبهم وسيتبعونه ، وسيصبحون متواضعي القلب ولَهم قد أُعِدَّ ملكوت السماوات. وبما أنّ مجموع هذه الآلام كان يتّجه نحو الرّب وبما أنّ صليبه سيشكّل حجر عثرة بالنسبة لعدد كبير من الناس، فإنّ الرّب قد أعطى الطوبى للذين لن تطال التجربة إيمانهم بسبب صلبه وموته ودفنه. 

رئيس التحرير

وائل لطفي

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