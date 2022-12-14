اعوجاج العمود الفقري.. طبيب يبرز أسبابه وأنواعه وطرق علاجه

ساعدت الأفلام والتلفزيون في تشكيل صور للأشخاص المصابين بالجنف المصحوب بتحدب العمود الفقري مثل صور الأحدب في بعض الأفلام الغربية، وكانت مشكلة مزعجة للأسرة خصوصا إذا كان المصاب أنثى تخشى الأسرة عليها من الخروج إلى المدرسه والزواج.

وأبرز الدكتور إسلام أبويوسف، استشاري جراحة العمود الفقري بمعهد ناصر، طرق علاج التحدب، وبعض المعلومات الهامة عن أسباب اعوجاج العمود الفقري (الجنف) الذاتي الحدوث وأنواعه الأخرى.

وقال أبويسف، إن الاعوجاج (الجنف) سمي بـ«ذاتي الحدوث» كون سببه غير معروف، وعلى الرغم من أننا لا نعرف سبب المرض في أغلب الحالات (80 – 85%)، فإننا نعلم أن المرض يميل للانتشار في العائلات، وفي بعض الحالات لا يعتبر اعوجاج العمود الفقري مرضا معديا، ولا يوجد شئ يمكن فعله لمنع حدوثه أو الوقاية منه.

وأضاف أن اعوجاج العمود الفقري الخلقي هو الذي يولد به المريض، وتبدأ مشكلة الاعوجاج الخلقي عند تكون العمود الفقري في الجنين، حيث لا يتكون جزء من فقرة بالكامل أو يمكن كذلك ألا تتكون أجزاء من مجموعة فقرات بصورة كاملة، بالإضافة إلى احتمالية عدم الانفصال المناسب للفقرات، ويمكن أن يكون هذا النوع من الاعوجاج مصحوبا بمشاكل صحية اخرى مثل مشاكل بالكلى والقلب و هذه أمور توجب التقييم الطبي بواسطة متخصصين لعلاجها مبكرًا.

واستطرد استشاري جراحة العمود الفقري، أن النوع الثالث هو اعوجاج العمود الفقري العصبي العضلي، ويعني أن مشكلة طبية أثرت على الأعصاب والعضلات وأدت إلى حدوث الجنف، ويعتبر هذا نتيجة عدم التوازن العضلي أو الضعف، ومن أشهر المشكلات العصبية العضلية التي يمكن أن تؤدي إلى هذا النوع هي الشلل الدماغي وأمراض العضلات وإصابة الحبل الشوكي.

وتابع الطبيب أن إعوجاج العمود الفقري في الأطفال الصغار أقل من ١٠ سنوات يحتاج للعلاج بأسلوب يسمح باستمرار نمو الطفل وفي نفس الوقت يمنع زيادة الاعوجاج ويصلحه جزئيا لتسهيل العملية النهائية عند اكتمال النمو.

وأوضح أن الأهداف الرئيسية لعملية إصلاح إعوجاج العمود الفقري (الجنف الذاتي) في المراهقين، منع تطور الحالة وزيادة الإعوجاج، واستعادة الشكل الطبيعي وتوازن الجسم.

واختتم: «يمكن أن يؤدي تجاهل إصلاح اعوجاج العمود الفقري في المراهقين المرتبط بخلل في الاتزان إلى خشونة مبكرة وآلام مزمنة تستدعي جراحة أكبر مع تقدم العمر، ومن أكبر فوائد الوعي أنه يمكن أن يؤدي إلى الكشف المبكر وتعريف المجتمع بطبيعة اعوجاج العمود الفقري (الجنف)، وأنه في كثير من الحالات يتفاقم بمرور الوقت، خاصة إذا تُرك دون علاج، أو لم يتم علاجه بشكل استباقي».