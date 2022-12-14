الأربعاء 14 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الفريق أسامة عسكر يشهد بيانًا عمليًا للتكتيكات الصغرى والمهارة فى الميدان لإحدى تشكيلات المنطقة الغربية العسكرية‎‎

الفريق أسامة عسكر
الفريق أسامة عسكر

شهد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بيانًا عمليًا للتكتيكات الصغرى والمهارة فى الميدان لإحدى تشكيلات المنطقة الغربية العسكرية، وذلك فى إطار خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

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بدأ البيان بكلمة اللواء أ. ح محمد عز الدين جحوش قائد المنطقة الغربية العسكرية، أكد خلالها على حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تطوير وتحديث أساليب التدريب القتالى داخل القوات المسلحة، مشيرًا إلى أن رجال المنطقة الغربية العسكرية يجددون العهد لله والوطن على الاستمرار في بذل الجهد والاستعداد الدائم لإنجاز ما يتم التكليف به من مهام في سبيل أمن مصر وحماية مقدساتها.

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أعقب ذلك تقديم مراحل البيان العملى والتوجيه الطبوغرافي وأوضاع القوات داخل البيان، واستعراض المهارات الأساسية للفرد والجماعة فى الميدان والتدريب التكتيكي المجمع للعناصر التخصصية.

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وفى نهاية البيان نقل الفريق أسامة عسكر تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى لكل العناصر المشاركة بالبيان، مقدمًا لهم الشكر على ما يبذلونه من جهد، مشيدًا بالأداء الراقى للعناصر المشاركة فى تنفيذ البيان، كما ناقش عددًا من القادة والضباط المشاركين بالبيان فى الأسلوب الأمثل لتنفيذ كل الإجراءات والاستفادة منها لرفع مستوى الكفاءة القتالية، وطالبهم بأن يكونوا قدوة فى الانضباط والتفانى فى أداء مهامهم وما يتطلبه ذلك من يقظة كاملة لتنفيذ كل المهام التى توكل إليهم.

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كما قام رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالمرور على عدد من ورش وهناجر الدعم الفني للاطمئنان على الحالة الفنية للأسلحة والمعدات والمركبات، مشيدًا بما لمسه من كفاءة منظومة الدعم الفنى مما يسهم فى الحفاظ على أعلى درجات الكفاءة القتالية.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

وثائقية المتحدة

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