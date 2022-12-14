الأربعاء 14 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

50 محضر مخالفة ورفع 26 طن قمامة بمركز القنطرة غرب في الإسماعيلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة غرب، حملة لإزالة الإعلانات المخالفة، حيث تم رفع ٣٠ إعلان مُخالف وتحرير ٥٠ محضر إعلانات مخالفة.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة غرب، اليوم الأربعاء، بجمع ورفع مخلفات القمامة من عموم مدينة القنطرة غرب بحمولة بلغت ٢٠طن تقريبًا.

وفيما يخص القرى التابعة لمركز ومدينة القنطرة غرب، تم رفع مخلفات وقمامة من قرى الروضة والرياح بحمولات بلغت ٦طن تقريبًا.

يأتي ذلك  فيما استجاب مركز ومدينة القنطرة غرب لشكوى عدد من المواطنين؛ لتضررهم من وجود تراكمات وتجمعات عشوائية من القمامة والمخلفات، وتم رفع القمامة والمخلفات، بجانب رفع إشغالات طريق أبوعمود وذلك لتوسعة الطريق وتيسيرًا على المواطنين.

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