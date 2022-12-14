الأربعاء 14 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

عبدالعزيز فرغلي: سفر الأب للخارج يؤثر سلبا على الأبناء.. و«دويدار» شبه كل أب مصر

دويدار
دويدار

قال الفنان عبد العزيز فرغلي، إن شخصية دويدار في مسلسل "العيلة دي" تشبه جميع الآباء وبخاصة في مصر، مضيفا: "تعليقات الجمهور كلها كانت إيجابية ودويدار بقى شبه كل أب في مصر".

متغيرات العصر 

وأكد الفنان عبد العزيز فرغلي، خلال لقائه ببرنامج "السفيرة عزيزة" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن السوشيال ميديا أدت إلى وجود فجوة كبيرة بين الأب والابن، والحل الوحيد في هذه القضية محاولة الطرفين التقرب من بعضهما البعض حتى تتلاشى تلك الفجوة. 

تربية الأبناء 

وأضاف في حديثه، أن الجيل الجديد لايحب النصيحة المباشرة، كما أنه يحب الرد باستمرار على جميع التعليقات التي توجه له، ولهذا يجب التقرب من الأبناء بحرص وبحب حتى يستجيب، قائلاً: "نص التربية بالتقليد".

وأشار إلى أن سفر الآباء للخارج من أجل توفير حياة كريمة للأبناء يؤثر على سلامتهم السلوكية والنفسية بصورة كبيرة، موضحاً: "المفروض نخلف على قدنا وبالعقل علشان نقدر نربي ولادنا في ظل التغيرات الكثيرة اللي بنعيشها".

عبد العزيز فرغلي دويدار العيلة دي تربية الأبناء السفيرة عزيزة

رئيس التحرير

وائل لطفي

وثائقية المتحدة

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