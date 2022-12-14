بعد مهمة استغرقت 26 يومًا حول القمر.. مركبة «أورويون» تعود للأرض

استعرض برنامج "صباح جديد"، على قناة "القاهرة الإخبارية"، نجاح مركبة أورويون الفضائية في العودة للأرض.

ونجحت كبسولة أورويون الفضائية في العودة إلى الأرض بعد أن أنهت مهمتها التي استهدفت عودة البشر إلى سطح القمر.

ووفقًا للتقرير، فإنه بعد مهمة استغرقت نحو 26 يومًا دارت خلالها حول القمر، عادت مركبة وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" إلى الأرض، وفي ختام رحلتها سقطت في المحيط الهادي بالقرب من جزيرة مكسيكية وتحولت إلى كرة لهب عند دخولها الغلاف الجوي للأرض وجرت السيطرة على الهبوط وإبطاء سرعتها من خلال المظلات.

ولم يكن هناك أحد على متن الكبسولة الفضائية هذه المرة، نظرًا لأنها كانت في رحلة اختبارية، لكن ذلك سيتغير في الرحلة التالية، ومن المحتمل أن تبدأ الرحلات المأهولة أواخر عام 2024 وستكون هناك خطط في أوائل 2025 أو 2026 لمحاولة إعادة البشر إلى سطح القمر.

ويمكن أن تقوم أورويون بما قامت به الرحلة أبوللو 17، التي هبط طاقمها على سطح القمر لأول مرة منذ 50 عامًا وسيكون اسم المشروع الجديد للهبوط على القمر "أرتميس" وهي أخت الإله اليوناني القديم أبوللو في الأساطير اليونانية.