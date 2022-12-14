لمواجهة التنمر والعنف.. استكمال برنامج «تعلم» بمدارس كفر الشيخ

شهدت مدرسة هدى شعراوي التابعة لإدارة غرب كفر الشيخ التعليمي، تدريبات فريق شباب يدير شباب بمحافظة كفر الشيخ، مشروع “learn- تعلم” بالمدارس، لمواجهة التنمر، التطوع، إدارة الوقت، بمعدل تدريبي يوم واحد فقط لكل مدرسة، كما شهدت مدرسة الوحدة العربية، أمس أولى التدريبات بالأمس برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وأكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن فريق شباب يدير شباب هو أكبر فريق تطوعي بوزارة الشباب والرياضة و لديه فكر ورؤية لخدمة المجتمع.

وأضاف محروس أن تدريب " تعلم " الذى تقدمه المديرية من خلال شباب يدير شباب للطلاب في المدارس يقدم محتوى هادف فى مواجهة التنمر لتوعية النشء بالمدارس على نبذ العنف والامتناع عن التنمر على الآخرين لمنع مظاهر العنف اللفظي والآثار الضارة على العلاقات فيما بينهم وخلق مشكلات وضغوط نفسية على الأطفال.

يقدم فريق شباب يدير شباب برنامج "تعلم" بالمدارس بمشاركة الفريق في المحافظة بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب ومتابعة تنفيذ محمود الصاوى، مدير إدارة البرلمان والتعليم المدنى بالمديرية و فريق عمل الإدارة.

ومؤخرا، استضافت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، اللقاء الثقافي لمناهضة العنف ضد المرأة تحت شعار " احمي نفسك " الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، الإدارة العامة للمرأة و تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان بالتعاون مع إدارة الأداء الرياضي بالمديرية بفندق الرياضيين بمشاركة 100 فتاة في ختام حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة.

جاء ذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف اللواء عبد الرحمن شلش، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.