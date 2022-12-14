الأربعاء 14 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

حفل فنى لفريق «اللمة الحلوة 6» ببيت السنارى 22 ديسمبر

فريق اللمة الحلوة
فريق "اللمة الحلوة"

تنظم مكتبة الإسكندرية حفلًا فنيًا مفتوحًا للجمهور تحت عنوان "اللمة الحلوة 6" لعرض مجموعة من المواهب الشابة، وذلك في تمام الساعة السادسة مساء الخميس 22 ديسمبر 2022، بمقر بيت السناري الأثري بالسيدة زينب، بالقاهرة.

من المقرر أن يتضمن الحفل فقرات متنوعة تجمع بين الغناء والشعر والعزف والإلقاء والحكي، حيث سيتم تقديم مجموعة من الأشعار التي تحكي وتجسد التجارب الحياتية المختلفة باستخدام الإلقاء الذي يعبر عن الحالات الشعورية والمواقف التي يمر بها الإنسان، بالإضافة إلى مجموعة من الأغاني التراثية والمقطوعات الموسيقية.

يأتي هذا الحفل في إطار حرص مكتبة الإسكندرية على نشر الوعي والثقافة وتشجيع المواهب الشابة، وكذلك تقديم الفنون الهادفة والتعريف بالشعر الغنائي، والموسيقى وأهميتها في حياة الفرد والمجتمع، بالإضافة إلى تشجيع الشباب على الاستفادة من مواهبهم ومهاراتهم، وخلق حالة ثقافية فنية إبداعية بين الشباب.

يذكر أن فريق "اللمة الحلوة" هو تجمع فني وأدبي وثقافي لمجموعة من الشباب الموهوبين في الفنون المختلفة، ويعمل الفريق على تقديم الفنون المختلفة واكتشاف المواهب الشابة، وكذلك بناء جسر من التواصل بين الشباب والشخصيات الثقافية والفنية والإعلامية المعروفة.

بيت السناري؛ من البيوت الأثرية الموجودة في منطقة السيدة زينب، وهو تابع لمكتبة الإسكندرية، ويشهد تنظيم العديد من ورش العمل والفعاليات العلمية والثقافية والفنية به.

ويمثل بيت السناري أحد أروع أمثلة العمائر السكنية من دور وقصور الأمراء ورجال الدولة الكبار في فترة مهمة من تاريخ مصر، ويتسم بأهمية تاريخية خاصة، حيث ارتبط تاريخه بالحملة الفرنسية على مصر 1798-1801م؛ فقد أقام فيه عدد من أعضاء لجنة العلوم والفنون ضمن الحملة، وكانت غالبيتهم من الرسامين والمهندسين.

وأدركت المكتبة مدى هذه الأهمية المعمارية والتاريخية لبيت السناري، لذلك عملت على تجهيزه ليكون مركزًا ثقافيًا وبيتًا للعلوم والثقافة والفنون بهدف إحياء المجمع العلمي المصري الذي شهد تأليف موسوعة «وصف مصر» الشهيرة، وهي عبارة عن 20 مجلدًا تمت كتابتها وتجميعها إبان الحملة الفرنسية على مصر.

مكتبة الاسكندرية اللمة الحلوة 6 بيت السناري الاغاني التراثية المقطوعات الموسيقية المواهب الشابة

رئيس التحرير

وائل لطفي

وثائقية المتحدة

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