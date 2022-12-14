الأربعاء 14 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

المؤتمر: القمة الإفريقية الأمريكية فرصة جيدة لإعادة صياغة العلاقات بينهما

اللواء رضا فرحات
اللواء رضا فرحات

قال اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر، إن القمة الإفريقية الأمريكية تعكس رغبة  حقيقية للولايات المتحدة الأمريكية في عودة علاقاتها ودورها الريادي في القارة الإفريقية و تعميق وتوسيع الشراكة طويلة الأمد وتوجيه الدعم إلى القارة الأفريقية في ظل الصراع الدائر بين القوى الدولية وظهور قوى دولية جديدة نجحت في نسج علاقات على المستويين السياسي والاقتصادي مع القارة الإفريقية.

وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر، القمة الأمريكية الإفريقية فرصة جيدة لعرض مشاكل القارة السمراء وإعادة صياغة العلاقات بينهما بتواجد قادة كبار يستطيعون عرض المشاكل والتحديات التي تواجه القارة وفي مقدمتهم الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي قام بمجهودات كبيرة لرفع طموحات أبناء القارة الإفريقية في تحقيق التنمية المستدامة، وإنهاء الصراعات، والقضاء على الفقر والأمراض وقيامه بعرض مشاكل القارة في جميع المحافل الدولية.

وأوضح فرحات، مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي فرصة كبيرة لتعزيز العلاقات ودمج افريقيا في الاقتصاد العالمى وسط التحديات التي تواجه القارة السمراء وفي مقدمتها الارهاب الممتد في انحاء البلدان الافريقية الذي يهدد استقرار هذه الدول لافتا إلي ان انعدام الأمن الغذائي والعسكري في إفريقيا من ابرز اسباب عدم استقرار البلدان فضلا عن تداعيات تغيير  المناخ.

دكتور رضا فرحات حزب المؤتمر القمة الإفريقية الأمريكية الرئيس عبد الفتاح السيسي تعزيز العلاقات

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وائل لطفي

وثائقية المتحدة

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