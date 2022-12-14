الأربعاء 14 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

توصيل خدمات متكاملة.. عضو «التحالف الوطني» يكشف أهم الإنجازات خلال الفترة الماضية

التحالف الوطني للعمل
التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

كشف سامح النمر، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أهم ما قدمه التحالف من خدمات خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أنه منذ إطلاق التحالف بناءً على تعليمات الرئيس السيسي أن يكون عام 2022 عام المجتمع المدني.

وأضاف عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن التحالف بدأ في إطلاق قوافل في جميع أنحاء مصر، متابعًا: «وصلنا للقافلة رقم 11 وكانت في محافظة الإسماعيلية يوم السبت الماضي».

وأشار النمر إلى أن التحالف خلال الفترة المقبلة يعمل على عدة مشروعات في القرى؛ لإنشاء مشروعات تنموية في محافظات مصر كلها.

النمر: هدف التحالف الوطني توصيل الخدمات المتكاملة للأهالي

وأضاف: «القوافل تكون شاملة، ونبحث عن المحافظات الأكثر احتياجًا من أجل مساعدتها وتطويرها»، مشيرًا إلى أن القوافل تكون شاملة صحيًا للكشف والعلاج المجاني وتوفير أجهزة تعويضية كذلك القافلة تهتم بالتعليم والتمكين الاقتصادي بالإضافة إلى توزيع كراتين غذائية على أهالي تلك القرى.

وتابع: «يتم أيضًا عمل كرنفال توعوي للأطفال، عن كيفية المحافظة على البيئة والموارد»، مؤكدًا أن هدف التحالف الوصول بخدمات متكاملة إلى الأهالي من خلال مؤسسات المجتمع المدني.

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وثائقية المتحدة

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