إطلاق المرحلة الثانية من برنامج الارتقاء الحضري بالمناطق غير المخططة (فيديو)

كشف الدكتور وليد درويش، رئيس القطاع المركزي للتنمية المجتمعية والبشرية بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، تفاصيل إطلاق المرحلة الثانية من برنامج الارتقاء الحضري وتعزيز فرص العمل بالمناطق غير المخططة.

برنامج الارتقاء الحضري

وأكد درويش أن برنامج الارتقاء الحضري هو أحد البرامج الهامة التي تتبناها الدولة منذ عام 2014، وضمن اهتمام القيادة السياسية بالقضاء على العشوائيات.

برامج وتطوير القضاء على المناطق غير المخططة

وتابع درويش، خلال مداخله على القناة الأولى الفضائية اليوم الأربعاء، أنه من هذا المنطلق تم بناء برامج تطوير للقضاء على المناطق غير المخططة ضمن رؤية مصر 2030 في 3 نقاط تحديدا، وهي خفض نسبة مساحة المناطق غير المخططة من 38 إلى 20%، ونسبة السكان تحت خط الفقر من 4.4% إلى 2.5%، وأخيرا توفير خدمات الصرف الصحي للسكان في تلك المناطق.

واستكمل حديثه بأنه بدأ هذا البرنامج بتمويل 15 مليون يورو تم الحصول عليها من الاتحاد الأوروبي لتطوير 4 مناطق غير مخططة وهي “الزاوية الحمراء وعزبة خير الله وميت عقبة وأرض اللواء”، بواقع 35 مشروعا، منها 15 مشروعا في محافظة القاهرة، و20 مشروعا في الجيزة، وبلغ التمويل 268 مليون جنيه مصري.

واختتم رئيس القطاع المركزي للتنمية المجتمعية والبشرية بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، أن هذه المشروعات غطت مجالات كثيرة جدا من ضمنها توصيل شبكات مياه الشرب والصرف الصحي ورصف الطرق وإقامة خزان مياه كبير جدا وتطوير المدارس والوحدات الصحية والملاعب والأنفاق وهو ما أتاح ما يقرب من 325 ألف يومية عمل لسكان تلك المناطق.