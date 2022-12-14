الأربعاء 14 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ المنوفية يلتقي متبرعين بأراض لإنشاء مشروعات خدمية بالباجور

محافظ المنوفية مع
محافظ المنوفية مع المتبرعين

التقيى اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، المواطنان محمد حسن عبدالحكيم يحيي، ومحمد شوقي أبوالروس، إبنا قرية اسطنها مركز الباجور، والراغبان في التبرع بقطعة أرض زراعية على مساحة 4200 متر حوض البحيرة، وأخرى على مساحة 17 ألف متر حوض رزق القمص زمام الوحدة المحلية لقرية اسطنها، لإقامة مستشفى حميات ومستشفى مركزى لخدمة أهالى القرية وتوفير الخدمة الطبية للمواطنين.

ووجه المحافظ بتشكيل لجنة بالتنسيق بين الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور ومديرية الصحة لإجراء معاينة على الطبيعة والعرض عليه لاتخاذ اللازم، معربا عن سعادته وفخره بأبناء المحافظة وحرصهم على توفير وتحسين مستوى الخدمة الطبية المقدمة للاهالى والمساهمة في تخفيف آلامهم، ومؤكدا على أهمية المشاركة المجتمعية في دعم جهود الدولة للارتقاء بالمنظومة الصحية، والوقوف صفاً واحداً للعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

أبناء المحافظة ارة القوى العاملة اجتماعى أهالى القرية أبو ليمون اجراء

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وائل لطفي

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