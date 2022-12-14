الأربعاء 14 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط 6 أطنان سكر و50 ألف قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر بالإسكندرية

سكر
سكر

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، من ضبط حوالي 6 أطنان سكر و50 ألف قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر، بالإضافة إلى ملابس ونظارات خلال حملات بنطاق المحافظة، بناءً على توجيهات المحاسب محمد سعدالله وكيل وزارة التموين، بتشديد الرقابة على الأسواق التجارية ومطاردة السلع مجهولة المصدر حماية للمواطنين من الغش التجارى والتدليس.

شنت إدارة التجارة الداخلية برئاسة أحمد عبدالحميد، القائم بأعمال مدير التجارة الداخلية، حملة على مصنع تعبئة مواد غذائية بدون ترخيص لحيازته سكر مجهول المصدر، وتم تحريز 122 شيكارة عبوة الشيكارة 50 كجم بإجمالي 6100 كجم.

وتم ضبط محل بيع مستلزمات طبية لحيازته مستلزمات طبية مجهولة المصدر وتم تحريز (21 كرتونة اختبار حمل عبوة الكرتونة الواحدة 500 قطعة بإجمالي 10500 قطعة، و73 كرتونة خافض حرارة عبوة الكرتونة الواحدة 4 علب سعة العلبة الواحدة 12 عبوة إجمالي 3504 قطع، 15 كرتونة سرنجات عبوة الكرتونة الواحدة 8 علب سعة العلبة الواحدة 300 سرنجة بإجمالى 36000 سرنجة 5 مل).

كما تم ضبط محل بيع نظارات بحيازته نظارات مجهولة المصدر، وتم تحريز 57 نظارة غير مدون عليها بيانات، 
كما تم ضبط محل بيع ملابس لحيازته ملابس قطنية مقلدة لعلامة تجارية لها حق الحماية ومجهولة المصدر وتم تحريز 726علبة ملابس، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.

وكانت قد تمكنت إدارة تموين برج العرب أمس، من ضبط شركة مواد غذائية ببرج العرب لحيازتها مواد غذائية منتهية الصلاحية وإعادة تدويرها وذلك بنزع استيكر الملصق عليها ووضع استيكر آخر مدون عليه تاريخ إنتاج وصلاحية مخالف للحقيقة بغرض الغش والتدليس.

تم التحفظ على (30 كرتونة تمر هندي بداخل كل كرتونة 30 قطعة بإجمالي 900 قطعه زنة الواحدة 300 جم منتهية الصلاحية، و17 كرتونة قمر الدين أنواع مختلفة داخل كل كرتونة 20 قطعة بإجمالي 340 قطعة زنة الواحدة 400 جم منتهية الصلاحية، 28 كرتونة تمر منتهية الصلاحية وعليها استيكر سهل النزع، و11 صفيحة كاجو زنة الواحدة 10 كجم بإجمالي كمية قدرها 110 كجم غير مدون عليه أي بيانات ومشكوك في صلاحيتها وسلامتها).

مديرية التموين 6طن سكر مستلزمات طبية مجهولة المصدر الرقابة على الأسواق التجارية سكر مجهول المصدر

رئيس التحرير

وائل لطفي

وثائقية المتحدة

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