التفاصيل الكاملة لـ«المهام الادائية» للصفين الرابع والخامس الابتدائي.. و«التعليم» تحذر أولياء الامور

شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على المديريات بضرورة التنبيه على الطلاب لحضور المهام الأدائية التى تنطلق خلال الاسابيع المقبلة لطلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي.

وشددت الوزارة على أولياء الأمور بمساعدة أولادهم على خوض المهام الادائية وعدم التهاون فيها، مؤكدة على أن هذه المهام ستساعد الطالب على تطبيق مهارات درسها فى الفصل الدراسي الأول.

ويستعد التلاميذ الصفين الرابع والخامس بالمرحلة الأبتدائية مع نهاية ديسمبر الجاري، لخوض اختبارات المهام الأدائية المقررة للفصل الدراسي الأول للعام 2022/2023 .



أعلنت مديريات التربية والتعليم جداول الامتحانات طبقا لظروف كل مديرية ، والمتوقع أن يخوضها ما يصل إلي 5.2 مليون تلميذ وتلميذة تحت أشراف الإدرات المدرسية الابتدائية ومراقبة الإدارات التعليمية.



وكانت قد قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إنه يتم وضع أسئلة بمعرفة موجهي المواد ، علي أن يتم عقدها خلال اليوم الدراسي طبقا لظروف كل مدرسة ، ويتم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية أثناء عقد الاختبارات.



يذكر أن مديرية التربية والتعليم والتعلم الفني بالجيزة، قد أعلنت عن جداول المهام الأدائية للصفين الرابع والخامس الابتدائي، بالفصل الدراسي الأول للعام الدراسى 2022/ 2023

وقال أشرف سلومة وكيل وزارة التربية و التعليم في بالمحافظة ، إن الاختبارات تبدأ يوم الأحد الموافق 25 ديسمبر بمادتى اللغة العربية و التربية الدينية ، يوم الأثنين مادتى العلوم والمهارات المهنية ، والثلاثاء مادتى الرياضيات وتكنولوجيا الاتصالات، والأربعاء اللغة الانجليزية والدراسات الاجتماعية ، و الخميس للطلاب المتخلفين عن أداء الامتحانات .



وفي محافظة القاهرة ، قرر أيمن موسي وكيل وزارة التربية والتعليم أن تبدأ الاختبارات يوم الأثنين الموافق 19 ديسمبربمادتى اللغة الانجليزية و الرياضيات ، الثلاثاء لمادتى العلوم والمهارات المهنية ، والاربعاء للغة العربية والتربية الدينية ، والخميس الدراسات الاجتماعية ، و ict .



وفى دمياط ، قال علي عبد الرؤوف مدير المديرية، إن الاختبارات ستتم تحت شراف فني لتوجيه المادة، علي أن يسير الجدول اليومي بشكل الطبيعي، ويتم تحديد موعد امتحان كل مادة بمعرفة المدرسة.

جدير بالذكر، أن اختبارات المهام الادائية للصفين الرابع والخامس الابتدائي، للعام الدراسي الحالي 2022/ 2023، تعقد في نهاية ديسمبر الجاري ضمن نظام التعليم الجديد.

وتمثل درجة المهام الأدائية 35 درجة ودرجة الاختبارات الكلية 60 درجة و5 درجات للحضور والمواظبة ليكون إجمالي الدرجات للطلاب في امتحانات نصف العام هي 100 درجة.