الأربعاء 14 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير السياحة والآثار يتابع الأعمال بالمتحف المصرى الكبير تمهيدًا لافتتاحه

جانب من الحدث
جانب من الحدث

ترأس أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، اجتماع مجلس إدارة هيئة المتحف المصري الكبير، وذلك بمقر الوزارة بالزمالك.

واستهل عيسى الاجتماع بالترحيب بالحضور، وبالسيد محمد فهمي، مساعد الوزير للشئون الاقتصادية، والذي ستتم دعوته للمشاركة في اجتماع المجلس بصفة منتظمة للاستفادة من خبراته الواسعة في مجال البنوك والتمويل والتنمية.

وخلال الاجتماع، تم استعراض الخطاب الوارد من الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار السابق، لوزير أحمد عيسي، والذي أعرب خلاله عن خالص الشكر والامتنان على خطاب الشكر الذي أرسله إليه الوزير نيابة عن أعضاء مجلس إدارة هيئة المتحف المصري الكبير، موجهًا خالص التحية لوزير السياحة والآثار وأعضاء مجلس الإدارة الموقرين، وكل من شرف بالعمل معهم على مدار سنوات والذين ساهموا من خلال عشقهم لوطنهم الغالي مصر، وبما لديهم من رؤي مستنيرة وخبرات متنوعة في إثراء مناقشات المجلس، وشاركوا بفاعلية في اتخاذ القرارات الهامة، بما يساهم في تقدم الأعمال بهذا الصرح الثقافي السياحي الفريد، والذي أوشك على الانتهاء ليكون إضافة فارقة للسياحة المصرية وهدية مصر للعالم أجمع، معربًا عن ثقته من عدم توانيهم عن تقديم المزيد من العطاء وتعظيم مخرجات المجلس، متمنيًا للوزير ولجميع أعضاء المجلس النجاح والتوفيق في كل المهام، ومزيد من الإنجازات في ملفي السياحة والآثار.

وخلال الاجتماع، قدم اللواء عاطف مفتاح، المُشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة به، عرضًا تقديميًا استعرض خلاله آخر مستجدات الأعمال بمشروع المتحف والمنطقة المحيطة به، كما قام الدكتور الطيب عباس، مساعد الوزير للشئون الأثرية بالمتحف بعرض المستجدات الخاصة بالأعمال الأثرية بالمتحف، حيث تم عرض الأعمال المنتهية بنسبة ١٠٠%، وكذلك الأعمال الجاري تنفيذها، وتم عرض صور لذلك من المتحف.

كما تطرق الاجتماع لإطلاع المجلس على آخر مستجدات الأعمال بمنطقة تشغيل خدمات الزائرين بالمتحف، حيث قام ممثلو تحالف حسن علام الفائز بتشغيل الخدمات بإطلاع المجلس على آخر المستجدات في هذا الشأن.

وأشار عيسى، إلى أهمية العمل على إثراء تجربة الزائر بالمتحف، هذا الصرح العظيم الذي ينتظر الجميع افتتاحه، لافتًا إلى أن التجربة به ستكون من أهم التجارب المتحفية في العالم.

كما تم استعراض أبرز مستجدات الفعاليات التي يتم تنظيمها بالمتحف.

وقد تم توجيه الدعوة لأعضاء مجلس إدارة هيئة المتحف المصري الكبير لعقد اجتماع المجلس القادم في مقر المتحف، ويتم على هامش ذلك تنظيم جولة لهم بالمتحف للتعرف على مستجدات الأعمال بالمتحف على أرض الواقع.

كما تمت مناقشة مقترح مشاركة التجربة الجديدة والناجحة بالمتحف لتقنية الهولولانس مع بعض المتاحف الأثرية الأخرى التابعة للمجلس الأعلى للآثار، وبحث إمكانية تنفيذها بها بالتعاون مع الشركة المنفذة لها ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وقد تم خلال الاجتماع عرض والموافقة على اعتماد موازنة المتحف للعام المالي المقبل 2023/ 2024.

المتحف المصري الكبير وزير السياحة والآثار الثقافي السياحي خدمات الزائرين وزارة الاتصالات

رئيس التحرير

وائل لطفي

وثائقية المتحدة

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