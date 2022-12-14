الأربعاء 14 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

«المُلهم».. الصحف العالمية تُشيد بتألق ميسي وتأهل الأرجنتين لنهائي كأس العالم 2022

ليونيل ميسي
ليونيل ميسي

احتفلت الصحف العالمية بتأهل منتخب الأرجنتين إلى نهائي بطولة كأس العالم 2022، المُقامة حاليًا في قطر، خلال الفترة من 20 نوفمبر الجاري حتى يوم 18 ديسمبر المقبل.

ونجح منتخب الأرجنتين في خطف البطاقة الأولى المؤهلة لنهائي بطولة كأس العالم 2022، للمرة السادسة في تاريخه، بعدما تغلّب على منتخب كرواتيا بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساءً أمس الثلاثاء، ضمن منافسات دور نصف النهائي من المسابقة.

وسجل ثلاثية منتخب الأرجنتين، كلًا من النجم ليونيل ميسي في الدقيقة 34 من ركلة جزاء، ثم هدفين من جوليان ألفاريز في الدقيقتين 39 و69 من زمن اللقاء.

الصحف العالمية تبرز تأهل الأرجنتين لنهائي مونديال 2022 على حساب كرواتيا

وكانت البداية مع صحيفة «ماركا» الإسبانية، التي عنونت «الأرجنتين إلى نهائي مونديال 2022»، مُضيفة: «الأرجنتين تتأهل إلى نهائي كأس العالم على حساب كرواتيا، وميسي يرقص بعد مباراة تاريخية وإبداع على أرض الملعب».

فيما خرجت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الكتالونية، بعنوان «ليلة تاريخية لميسي»، مُضيفة: «الأرجنتين تخطف بطاقة التأهل لنهائي كأس العالم 2022، وميسي يحقق إنجازات تاريخية بعدما أصبح الأكثر تهديفًا لمنتخب بلاده في المونديال برصيد 11 هدفًا».

أما صحيفة «صن» الإنجليزية، فقد عنونت «ميسي المُلهم»، مُضيفة: «ليونيل ميسي يقود الأرجنتين إلى نهائي كأس العالم 2022، ويُلهم أمة بأكملها».

واتفقت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، مع نظيرتها السابقة، حيث عنونت «ميسي يعود بالزمن»، مُضيفة: «ليو ميسي عاد بنا إلى الزمن، وأظهر أفضل ما عنده ليقود منتخب الأرجنتين إلى نهائي كأس العالم 2022».

من جانبها، اختارت صحيفة «ليكيب» الفرنسية، عنوان «حلم ميسي»، مُضيفة: «ليونيل ميسي يجري وراء حلمه الذي اتضح بشكل كبير، ويقود الأرجنتين إلى نهائي كأس العالم 2022».

وفي خبر آخر، أبرزت الصحيفة المباراة المرتقبة لمنتخب فرنسا أمام المغرب في نصف نهائي كأس العالم 2022، وكتبت: «مهمة جديدة صعبة نحو نهائي مونديال 2022».

الارجنتين الصحف العالمية مونديال 2022 كرواتيا كأس العالم 2022 ليونيل ميسى

رئيس التحرير

وائل لطفي

وثائقية المتحدة

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