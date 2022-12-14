الأربعاء 14 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط «مستريح السجائر» في سوهاج وقنا والأقصر

ارشيفيه
ارشيفيه

تمكّن ضباط مباحث مركز شرطة جرجا جنوب محافظة سوهاج، بالتعاون مع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد، من ضبط عامل في نهاية العقد الثالث من العُمر؛ إثر استيلائه من 5 مواطنين على مبالغ مالية بلغت جملتها مليون جنيه، بزعم توظيفها في مجال تجارة السجائر مقابل أرباح شهرية إلا أنه لم يفٍ بوعده أو رد تلك المبالغ المالية، بدائرة المركز.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة جرجا، يفيد بورود محضر من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد، يتضمن بلاغ المدعو (إبراهيم م أ أ- 24 سنة- حاصل على بكالوريوس تربية رياضية- و4 أخرين محددين- ويقيمون بمحافظتي قنا والأقصر) يفيد بتضررهم من المدعو (إسماعيل ح أ ح- 27 سنة- عامل- ويقيم دائرة مركز جرجا)؛ إثر استيلائه منهم على مبالغ مالية بلغت جملتها مليون جنيه لتوظيفها في مجال تجارة السجائر مقابل أرباح شهرية إلا أنه لم يف بوعده أو رد تلك المبالغ.

وعقب تقنين الإجراءات، واستصدار إذن النيابة العامة، تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وتعهد برد المبالغ المالية.

أحداث الواقعة ارتكاب الواقعة 5 مواطنين اقتصاد الإدارة العامة لمباحث الأموال التنمية الاقتصادي التطور

رئيس التحرير

وائل لطفي

وثائقية المتحدة

الأكثر قراءة

ضبط عامل قتل شخصًا بسبب خلافات مالية في قنا

حملة مكبرة للتفتيش على المخابز فى كفرالشيخ

ضبط تاجر مخدرات بحوزته 500 قرص مخدر في المرج

ضمن «ابدأ».. إنشاء أول مصنع لـ«صمام أمان الغاز» فى مصر بـ7.6 مليون دولار

تقرير: إفريقيا يمكنه جمع 6 مليارات دولار سنويا من أسواق الكربون الطوعية

وزير التعليم العالي يناقش مع الوكالة الأمريكية للتنمية مبادرة المعلم المتميز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد البنا

سليمان باشا... هل تعرفه؟

د. القس صفوت البياضى

الغضب الذي لا يصنع خيرا.. دعوة لتجنبه‎‎

إبراهيم داود

الأمل المغربى

ماجد حبته

وعود إدارة بايدن لإفريقيا

محمد رفعت

رموز وجنائز.. البنا بين سعد والريحانى ! (٣)

أميرة عبد الكريم

قانون موحد للنساء لأجل وطن منصف للجميع

حسين دعسة

القدس وأوقافها في خطر

ماجد حبته

القمة الأمريكية الإفريقية

صور

الأهلي يهز شباك الاتحاد بثلاثية ويتصدر الدوري

مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

يتصدر الدوري.. الأهلي يحافظ على تقدمه بثنائية أمام غزل المحلة

محطة تل أبيب

المزيد

ورطة جديدة: الجيش الإسرائيلى يقتل فتاة فلسطينية فى جنين.. ماذا سيحدث؟

فلسطين تحذر المجتمع الدولي من مخاطر الصراع في ظل حكومة نتنياهو

أمريكا تطالب بضرورة محاسبة قتلة الطفلة الفلسطينية جنى زكارنة