ضبط «مستريح السجائر» في سوهاج وقنا والأقصر

تمكّن ضباط مباحث مركز شرطة جرجا جنوب محافظة سوهاج، بالتعاون مع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد، من ضبط عامل في نهاية العقد الثالث من العُمر؛ إثر استيلائه من 5 مواطنين على مبالغ مالية بلغت جملتها مليون جنيه، بزعم توظيفها في مجال تجارة السجائر مقابل أرباح شهرية إلا أنه لم يفٍ بوعده أو رد تلك المبالغ المالية، بدائرة المركز.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة جرجا، يفيد بورود محضر من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد، يتضمن بلاغ المدعو (إبراهيم م أ أ- 24 سنة- حاصل على بكالوريوس تربية رياضية- و4 أخرين محددين- ويقيمون بمحافظتي قنا والأقصر) يفيد بتضررهم من المدعو (إسماعيل ح أ ح- 27 سنة- عامل- ويقيم دائرة مركز جرجا)؛ إثر استيلائه منهم على مبالغ مالية بلغت جملتها مليون جنيه لتوظيفها في مجال تجارة السجائر مقابل أرباح شهرية إلا أنه لم يف بوعده أو رد تلك المبالغ.

وعقب تقنين الإجراءات، واستصدار إذن النيابة العامة، تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وتعهد برد المبالغ المالية.