خبير أثرى يكشف أهمية اكتشاف حلى وذهب فى «عاصمة أخناتون»

كشف الدكتور خالد سعد، الخبير الأثري، أهمية اكتشاف مجموعة من الحلي والذهب بعاصمة أخناتون بتل العمارنة.

وقال الخبير الأثري خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» المُذاع على فضائية «إكسترا نيوز» الأربعاء، إن البعثة الإنجليزية التي تعمل في منطقة تل العمارنة، من ضمن البعثات التي يتم دعمها؛ لأنها جاءت لدراسة الحالة الاجتماعية في فترة العمارنة أخناتون ونفرتيتي من حيث والملابس والأكل والشرب وغيرها.

وأشار سعد إلى أهمية الكشف الأثري بتل العمارنة ترجع أهميته للعثور على نماذج من الحلي الذهبية منها 3 خواتم وعقد من الذهب المتروك، مؤكدًا أن هذا يدل على أن الحالة الاجتماعية خلال فترة العمارنة كانت ميسرة.

خبير أثرى: الكشف عن مومياء الملك أمنحتب الأول من أهم 10 اكتشافات عالمية

وتابع: «الكشف عن مومياء الملك أمنحتب الأول من أهم 10 اكتشافات عالمية؛ لأن الملامح الفنية والجمالية للوجه على درجة عالية من التحنيط»، مشيرًا إلى أن المحنط وصل لدرجة من البراعة حيث حفظ للشكل قوامه بحيث لا يتغير طوال هذه الفترة.

واختتم: «المومياء لم تكن منزوعة المخ، بالإضافة إلى الكشف عن كم من الكمائم الذهبية التي توضع خلف اللفائف الكتانية، وتحليل الوجه بالأشعة أثبت أن سن الملك 35 سنة وكان يتمتع بالصحة».