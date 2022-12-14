الأربعاء 14 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

خبير أمن المعلومات يكشف آخر تطورات الميتافيرس

الميتافيرس
الميتافيرس

كشف المهندس أحمد طارق، خبير أمن المعلومات، آخر تطورات الميتافيرس، كاشفًا عن تطورٍ جديدٍ وهو عبارة عن نظارة تساعد الشخص على دخول الواقع الافتراضي، مثل الحقيقة تمامًا.

وأشار "طارق" خلال لقائه ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دي ام سي"، إلى أن النظارة تجعل الفيديو بطريقة ثلاثية الأبعاد، بحيث معايشة الواقع الداخلي، مضيفًا أن الميتافيرس معناه هو ما وراء الواقع الذى نعيش فيه، بمعنى أن أى شيء من حولنا سيتحول إلى الواقع الافتراضي ونعيش أجواء دولية في أي وقت.

كما أكد خبير أمن المعلومات، أن التحديثات الجديدة من الممكن أن شهد مقابلة أشخاص ماتوا وتوفوا من خلال الميتافيرس، لأنه يكون لنا صور لها ويتم تحويلها بالذكاء الاصطناعي".

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وثائقية المتحدة

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