الأربعاء 14 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

أسقف منفلوط يترأس التسبحة الكيهكية بدير العذراء والأمير تادرس الشطبي

اسقف منفلوط
اسقف منفلوط

ترأس الأنبا ثاؤفيلس أسقف منفلوط، صلوات التسبحه الكيهكية من ديرالسيدة العذراء والاميرتادرس الشطبي.

وعقب إتمام صلوات التسبحه الكيهكية، ترأس أسقف منفلوط صلوات القداس الإلهي بمشاركة شعب وكهنة الإيبارشية.

زيارة سفارة جمهورية مصر العربية بالرياض - المملكة العربية السعودية

وعلى صعيد، أخر زار نيافة الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة، مقر السفارة المصرية بالعاصمة السعودية، الرياض، حيث كان في استقباله السفير المصري أحمد فاروق، والسفير ضياء الدين حماد نائب السفير، والسفير طارق المليجى القنصل العام.

ويقوم نيافة الأنبا مرقس بزيارة رسمية للمملكة العربية السعودية لافتقاد أبناء الكنيسة القبطية هناك.

وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية شهر كيهك والمعروف بالشهر المريمي، صباح الجمعة الـ 9 من ديسمبر الجاري، والذي يعد أكثر الشهور تقديسًا لدى الأقباط.

أساقفة يشاركون البابا في التسبحة

يحضر صلوات التسبحة نيافة الأنبا موسى أسقف عام الشباب والأنبا رافائيل أسقف عام كنائس وسط القاهرة، إلى جانب مشاركة مجموعة كبيرة من الآباء الكهنة وخورس الإكليركية بقيادة المُعلم إبراهيم عياد وكل خدام لجنة جامعة بأسقفية الشباب.

وتتضمن الصلوات التي يحضرها مجموعة كبيرة من شباب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية من مختلف الكنائس وتستمر حتى الصباح الباكر صلاة التسبحة الكيهيكة، والتي تنتهي بإقامة القداس الإلهي في السادسة صباحا بحضور كافة المشاركين.

يعد شهر كيهك هو الشهر الرابع من الشهور القبطية، ويتميز بعدة أسماء منها الشهر المريمي، وسبعة وأربعة؛ نظرًا لكثرة الطقوس والتسابيح المبهجة والسهرات الأسبوعية، والتراتيل الخاصة بالسيدة العذراء مريم، والذي خصصت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، لها كتابًا خاصًا في شهر كيهك والذي يسمى بالإبصلمودية الكيهكية.

وتجرى الكنائس المسيحية المختلفة استعدادات مكثفة للاحتفال بعيد الميلاد المجيد لعام ٢٠٢٣، خلال شهرى ديسمبر الجارى ويناير المقبل.

وتحتفل طوائف الأقباط الكاثوليك والإنجليكانيين والسريان الأرثوذكس والروم الأرثوذكس بعيد الميلاد وفقًا للتقويم الغربى فى ٢٤ ديسمبر الجارى، وسط إجراءات احترازية مكثفة خلال صلوات قداس العيد.

فيترأس البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس عيد الميلاد المجيد، فى مساء ٦ يناير، بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة واسعة من قيادات الدولة المصرية والوزراء.

التسبحة الكيهكية البابا تواضروس الثاني ب البابا تواضروس الثان البابا تواضروس الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة الأنبا مرقس مطران شبرا الانبا ثاؤفيلس أسقف منفلوط

رئيس التحرير

وائل لطفي

وثائقية المتحدة

الأكثر قراءة

«تموين الإسكندرية»: 9 حملات يومية لمراقبة الأسعار وفحص شكاوى المواطنين

أسعار الذهب اليوم فى مصر الأربعاء 14-12-2022

تفاصيل أجندة القمة الأمريكية الأفريقية اليوم

غدًا.. انطلاق فعاليات «كايرو وود 2022» تحت رعاية غرفة صناعة منتجات الأخشاب

المستشار الألمانى: بوتين أخطأ جميع أهدافه فى حرب أوكرانيا

انخفاض أسهم أوروبا وسط ترقب لقرار الاحتياطى الاتحادى بشأن أسعار الفائدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد البنا

سليمان باشا... هل تعرفه؟

د. القس صفوت البياضى

الغضب الذي لا يصنع خيرا.. دعوة لتجنبه‎‎

إبراهيم داود

الأمل المغربى

ماجد حبته

وعود إدارة بايدن لإفريقيا

محمد رفعت

رموز وجنائز.. البنا بين سعد والريحانى ! (٣)

أميرة عبد الكريم

قانون موحد للنساء لأجل وطن منصف للجميع

حسين دعسة

القدس وأوقافها في خطر

ماجد حبته

القمة الأمريكية الإفريقية

صور

الأهلي يهز شباك الاتحاد بثلاثية ويتصدر الدوري

مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

يتصدر الدوري.. الأهلي يحافظ على تقدمه بثنائية أمام غزل المحلة

محطة تل أبيب

المزيد

ورطة جديدة: الجيش الإسرائيلى يقتل فتاة فلسطينية فى جنين.. ماذا سيحدث؟

فلسطين تحذر المجتمع الدولي من مخاطر الصراع في ظل حكومة نتنياهو

أمريكا تطالب بضرورة محاسبة قتلة الطفلة الفلسطينية جنى زكارنة