أسقف منفلوط يترأس التسبحة الكيهكية بدير العذراء والأمير تادرس الشطبي

ترأس الأنبا ثاؤفيلس أسقف منفلوط، صلوات التسبحه الكيهكية من ديرالسيدة العذراء والاميرتادرس الشطبي.

وعقب إتمام صلوات التسبحه الكيهكية، ترأس أسقف منفلوط صلوات القداس الإلهي بمشاركة شعب وكهنة الإيبارشية.

زيارة سفارة جمهورية مصر العربية بالرياض - المملكة العربية السعودية

وعلى صعيد، أخر زار نيافة الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة، مقر السفارة المصرية بالعاصمة السعودية، الرياض، حيث كان في استقباله السفير المصري أحمد فاروق، والسفير ضياء الدين حماد نائب السفير، والسفير طارق المليجى القنصل العام.

ويقوم نيافة الأنبا مرقس بزيارة رسمية للمملكة العربية السعودية لافتقاد أبناء الكنيسة القبطية هناك.

وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية شهر كيهك والمعروف بالشهر المريمي، صباح الجمعة الـ 9 من ديسمبر الجاري، والذي يعد أكثر الشهور تقديسًا لدى الأقباط.

أساقفة يشاركون البابا في التسبحة

يحضر صلوات التسبحة نيافة الأنبا موسى أسقف عام الشباب والأنبا رافائيل أسقف عام كنائس وسط القاهرة، إلى جانب مشاركة مجموعة كبيرة من الآباء الكهنة وخورس الإكليركية بقيادة المُعلم إبراهيم عياد وكل خدام لجنة جامعة بأسقفية الشباب.

وتتضمن الصلوات التي يحضرها مجموعة كبيرة من شباب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية من مختلف الكنائس وتستمر حتى الصباح الباكر صلاة التسبحة الكيهيكة، والتي تنتهي بإقامة القداس الإلهي في السادسة صباحا بحضور كافة المشاركين.

يعد شهر كيهك هو الشهر الرابع من الشهور القبطية، ويتميز بعدة أسماء منها الشهر المريمي، وسبعة وأربعة؛ نظرًا لكثرة الطقوس والتسابيح المبهجة والسهرات الأسبوعية، والتراتيل الخاصة بالسيدة العذراء مريم، والذي خصصت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، لها كتابًا خاصًا في شهر كيهك والذي يسمى بالإبصلمودية الكيهكية.

وتجرى الكنائس المسيحية المختلفة استعدادات مكثفة للاحتفال بعيد الميلاد المجيد لعام ٢٠٢٣، خلال شهرى ديسمبر الجارى ويناير المقبل.

وتحتفل طوائف الأقباط الكاثوليك والإنجليكانيين والسريان الأرثوذكس والروم الأرثوذكس بعيد الميلاد وفقًا للتقويم الغربى فى ٢٤ ديسمبر الجارى، وسط إجراءات احترازية مكثفة خلال صلوات قداس العيد.

فيترأس البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس عيد الميلاد المجيد، فى مساء ٦ يناير، بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة واسعة من قيادات الدولة المصرية والوزراء.