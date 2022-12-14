محافظ أسيوط يلتقي وفد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

التقى اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، بمكتبه بديوان عام المحافظة، وفد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "USAID"؛ لاستعراض ومناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات المعمل المركزي ومشروع صرف صحي درنكة ومشروع "الدعم الفني للحلول المتكاملة للمياه "IWSSTA" لتعزيز التعاون المثمر الهادف إلى تحسين القدرات والارتقاء بكفاءة الأداء التشغيلي وتحقيق استدامته لمختلف المشروعات القائمة بالمحافظة والممولة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "USAID".

جاء ذلك برئاسة "لورا جونزالز" مدير مكتب التنمية الاقتصادية بالوكالة والمهندس عاطف عزت، رئيس فريق العمل لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالوكالة الأمريكية، وكاثلين كيرش عضو فريق العمل بالوكالة والمهندس على الشرقاوي رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد.

وتم خلال اللقاء استعراض الموقف التنفيذي لمشروع تجميع مياه الصرف الصحي بقرى درنكة ودير درنكة ودرنكة الجديدة والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ضمن مشروع الدعم الفني للحلول المتكاملة للمياه ويضم المشروع عدد (3) محطات رفع (محطة دير درنكة الفرعية ،محطة رفع دير درنكة المدمجة، محطة رفع درنكة الجديدة الرئيسية) و21 كيلو متر طولي شبكات انحدار و9 كيلو متر طولي خطوط الطرد وعدد 3 آلاف وصلة منزلية بتكلفة إجمالية 148 مليون جنيها لتحقيق استفادة لــ 8 آلاف نسمة فضلًا عن مليون زائر سنويًا لمسار رحلة العائلة المقدسة والتي قام وفد الوكالة الأمريكية بتفقدها خلال زيارتهم للمحافظة.

كما تم مناقشة الموقف التنفيذي للمعمل المركزي التابع لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة والذي يجري انشاؤه كأحدث معمل مركزي على مستوى الجمهورية ويضم أحدث أجهزة لإجراء التحاليل للمياه والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بتكلفة إجمالية 120 مليون جنيهًا شاملة الإنشاءات والتجهيزات الفنية على مساحة 1200 متر بهدف إجراء كافة التحاليل المعملية لتنقية مياه الشرب لإمداد المواطنين بالمياه عالية الجودة طبقًا للمعايير والمواصفات الواجب توافرها في المياه الصالحة للشرب التي تقرها منظمات الصحة الدولية في قرار وزارة الصحة رقم 458 لسنة 2007 وسيتم الانتهاء منه وافتتاحه رسميا خلال الأشهر المقبلة.

ورحب محافظ أسيوط بفريق عمل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "USAID" وزياراتهم المستمرة والمتكررة للمحافظة لمتابعة نسب تنفيذ المشروعات التي تمولها الوكالة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي موجهًا لهم الشكر لاهتمامهم ودعمهم لتنفيذ العديد من المشروعات بالمحافظة في ضوء تنفيذ مشروع "الدعم الفني للحلول المتكاملة للمياه "IWSSTA" والذى ينفذ من خلال 4 محاور رئيسية (الكفاء التشغيلية - تغطية التكاليف- جودة الخدمة - إدارة الأصول) بمحافظات الصعيد.

وأكد محافظ أسيوط على متابعته المستمرة للمشروعات التي يجري تنفيذها بالمحافظة وخاصة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي للوقوف على معدلات التنفيذ، لافتًا إلى أهمية المعمل المركزي الذي سيصبح بمثابة معمل مرجعي على مستوى جميع مناطق الشركة باحتوائه على عدد (3) معامل رئيسية ما بين معمل التحاليل والقياسات العضوية ومعمل الكيمياء غير العضوية (المعمل الميكروبيولوجي) معلنًا تقديمه كافة سبل الدعم وتذليل كافة العقبات لتسريع وتيرة العمل في تنفيذ المشروعات وفقًا للاشتراطات ومعايير الجودة تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتنمية الصعيد وتوفير أسس ومتطلبات الحياة الكريمة لكل مواطن وفقًا لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية الشاملة مشيدًا بجهود القيادة السياسية في المضي قدمًا في تنفيذ برامج التنمية.

واستعرض المهندس عاطف عزت معدلات التنفيذ بالمشروعات التي تمولها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالمحافظة والجاري تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة منها موجهًا الشكر لمحافظ أسيوط لدعمه ومساندته تنفيذ مشروعات الوكالة بالمحافظة وتذليل كافة العقبات للتوسع في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي لافتًا إلى أنه في ضوء تفعيل مشروع "الدعم الفني للحلول المتكاملة للمياه "IWSSTA" يجرى استكمال أعمال إنشاء معمل مركزي عالي الجودة بالمحطة التشيكي بمنطقة شرق أسيوط والذي سيتم تدعيمه بأحدث الأجهزة لقياس جميع العناصر والمعادن الثقيلة والمركبات العضوية وغير العضوية والاختبارات البيولوجية والبكترولوجية بالإضافة إلى مراقبة جميع المعامل الفرعية ضمانًا لضبط الجودة المعملية المطلوبة وفقًا لأحدث المواصفات القياسية والذي سيقدم خدماته لمحافظات الصعيد، مشيرًا إلى تفقد فريق العمل بالوكالة لبعض المشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظة وبتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

كما أوضح المهندس على الشرقاوي إنه يتابع بصفة مستمرة وميدانية الموقف التنفيذي للأعمال ومعدلات الإنجاز في المشروعات وبخاصة مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروعات التي تمولها الوكالة الامريكية للتنمية الدولية بالتعاون مع الشركة القابضة للمياه ومنها مشروع صرف صحي قرية درنكة ودير درنكة بالإضافة إلى مشروع الدعم الفني للحلول المتكاملة للمياه IWSSTA في مجال ترشيد الطاقة وتحسين معامل القدرة والمعمل المركزي.