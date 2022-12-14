المؤبد لـ13 شخصًا أشعلوا النيران فى منازل بقنا

قضت محكمة جنايات نجع حمادي بمعاقبة 13 متهمًا بالسجن المؤبد، وآخر بالسجن 7 سنوات، بتهمة إشعال النيران في منازل وحيازة زجاجات مولوتوف، وعصا، والتعدي بالضرب على آخرين، بقرية الرئيسية بنجع حمادي.

صدر القرار برئاسة المستشار حسام الدين الكلاف، وعضوية المستشارين، عمر عبدالعظيم، ومصطفى كمال الأزرق، وخالد محمد الشيخ، وأمانة سر أبوالمعارف عبدالشافي، وأحمد صالح أبوسحلي، ومحمد كحلاوي، وأسامة الأمير.



تعود أحداث القضية إلى 25 فبراير 2021، عندما نشبت مشاجرة بين عائلتين وجهت جهات التحقيق لـ14 شخصًا بالرئيسية بنجع حمادي تهمة إشعال النيران في منازل مجني عليهم من عائلة أخرى، وحيازة مولوتوف والتعدي بالضرب على آخرين، وحيازة أسلحة بيضاء.



وتمت إحالة القضية التي حملت رقم 3715 لسنة 2021 جنايات نجع حمادي، والمقيدة برقم 2111 لسنة 2021 كلي قنا، إلى محكمة الجنايات، والتي عاقبت غيابيًا 13 متهمًا بالسجن المؤبد، ومتهمًا بالسجن 7 سنوات.