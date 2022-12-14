الأربعاء 14 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

رسميًا.. «كاف» يطبق تقنية «فار» فى مسابقاته لعام 2023 ويطرح مناقصة لتوريد خدماتها (مستند)

تقنية حكم الفيديو
تقنية حكم الفيديو

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، عن تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد «فار»، في كل مسابقاته في عام 2023.

وحسب وثيقة رسمية، حصلت «الدستور» على نسخة منها، فإن تقنية الفيديو سيتم تطبيقها في بطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفيدرالية الإفريقية (موسم 2022-2023)، بداية من الدور ربع النهائي.

وأشارت الوثيقة إلى أن التقنية سيتم تطبيقها أيضًا في كل مباريات بطولات كأس الأمم الإفريقية تحت 20 عامًا (مصر 2023)، وكأس الأمم الإفريقية تحت 17 عامًا (الجزائر 2023)، وكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا (المغرب 2023)، بالإضافة أيضًا إلى مباراة كأس السوبر الإفريقي، المقرر إجراؤها أحد شهري يوليو أو أغسطس 2023.

وحسب الوثيقة، فإن تقنية حكم الفيديو المساعد، لن تشمل بطولة كأس الأمم الإفريقية للمحليين 2022، المقرر إقامتها بالجزائر، خلال الفترة ما بين 13 يناير إلى 4 فبراير المقبل، وكذلك تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023 بكوت ديفوار.

ومن جانبه، أعلن «كاف» عن طريق مناقصة لتوريد خدمات تقنية حكم الفيديو المساعد، والتي سيتم تطبيقها في بطولاته في العام المقبل.

وأوضحت الوثيقة الصادرة عن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، أن جميع الفرق ستكون مسئولة عن توفير جميع المتطلبات المرفقة وجميع عمليات التخليص الجمركي، إلى جانب تحملها مسئولية تصفية وإنهاء جميع العمليات والمستندات للحصول على هذه المعدات في الوقت المحدد وإرسالها مرة أخرى.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات دور المجموعات لبطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفيدرالية، بداية من 10 فبراير المقبل.

وستقام نهائيات كأس الأمم الإفريقية تحت 20 عامًا، خلال الفترة ما بين 24 فبراير إلى 16 مارس، بينما ستقام كأس الأمم الإفريقية تحت 17 عامًا، في الفترة ما بين 30 أبريل إلى 20 مايو.

وستجرى نهائيات كأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا، خلال الفترة ما بين 24 يونيو إلى 8 يوليو المقبل.

 
 

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تقنية حكم الفيديو فار دورى ابطال افريقيا كأس الكونفدرالية الإفريقية كاف

رئيس التحرير

وائل لطفي

وثائقية المتحدة

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