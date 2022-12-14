مستفدو «حياة كريمة» بكفر الشيخ: المبادرة الرئاسية تدشن لمجتمع جديد

نظمت مبادرة حياة كريمة، بالتعاون مع جامعة كفرالشيخ زيارة ميدانية لقرية الجزيرة الخضراء بمركز مطوبس، شملت بعض المشروعات بالمركز، منها مجمع الخدمات الحكومية، ‏المركز الطبى بالجزيرة الخضراء، الوحدة الصحية بوقف بحري، مجمع الخدمات الزراعية، مشروع إنشاء عمارات سكن كريم، وأخيرا مركز شباب خان الجنى.

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ويأتي ذلك ضمن سلسلة فعاليات تقوم بها المؤسسة بالتعاون مع مختلف الجامعات بهدف تعريف الطلاب بأعمال المؤسسة داخل المحافظة، وتشجيع الشباب للعمل التطوعي.

وأشاد الأهالي بمشروعات المباددة الرئاسية بقرية الجزيرة الخضراء والتي تمكنت من خلق مجتمع وحياة أدمية للأهالي، ويقول أحد الأهالي، إن مبادرة حياة كريمة تمكنت في وقت قصر من القيام بالعديد من الأعمال التي وفرت للأهالي حياة آدمية.

وتابع: أفضل ما جاءت به المبادرةأإنشاء ملعب خماسي، والمجمعات الخدمية بقرية الجزيرة الخضراء منها مجمع خدمي حكومي لتقديم كافة الخدمات للمواطن من خلال المركز التكنولوجي،ومجمع حرفي، ومجمع للخدمات الزراعية، وغيرهم من المشروعات المتعددة.

ومن جانبه أوضح مجدي، أحد أهالي القرية، أن تم الانتهاء من عمل مجمع حكومر منفصل لخدمة الأهالي وإنجاز كافة متطلباتهم، حيث أنه يحتوي على العديد من الخدمات التي يحتاجها المواطن بدلاً من ان يتجه لعاصمة المركز أو المحافظة.

واستكمل، المركز التكنولوجي بالجزيرة الخضراء يقدم العديد من الخدمات الحياتية من بريد وتموين وشهر عقاري وسجل مدني وهكذا، وهي الخدمات التي يتعامل معها المواطن وغيرها من خدمات كالصحة والتعليم وخلافه، حيث انه مركز جيد به مختلف الخدمات المجمعة، ويستطيع التعامل ورقياََ ومالياََ وصرفياََ والخدمة التي يحتاجها كمواطن.

أضافت سعاد من أهالي القرية أنها سعيدة بتدشين وحدة صحية ومركز طبى، مؤكدة على أن أهم ما يحتاجه المواطن الاهتمام بالجانب الصحي، وأن حياة كريمة تمكنت من تطوير الريف المصري وخلقت حياة كريمة لكل المواطنين.