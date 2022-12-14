الأربعاء 14 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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أستاذ زراعة: الدولة تضع خطة للتوسع في استصلاح الأراضي

جريدة الدستور

قال أحمد أبو اليزيد، أستاذ الزراعة، إن الدولة تضع خطة للتوسع الأفقي والرأسي في استصلاح الأراضي، مشيرًا إلى أن الحكومة استطاعت مواجهة تحديات عدة سواء أزمة كورونا وتأثر سلاسل الإمداد أو أزمة الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيرها على الغذاء.

وأضاف أبو اليزيد، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية «إكسترا نيوز» الأربعاء: «الدولة اتخذت خطوات استباقية خصوصًا في استصلاح الأراضي، ورأينا عدة مشروعات لاستصلاح الأراضي الصحراوية».

وتابع: «الدولة أيضًا عملت على مشروع الـ1.5 مليون فدان، الذي يشمل كل المحافظات التي لها ظهير صحراوي»، مشيرًا إلى أننا شهدنا أيضًا إعادة إحياء مشروع توشكى.

وأشار إلى أن تحديات تغير المناخ والمياه التي تواجه الدولة كانت تتطلب وجود استراتيجية لمواجهة تلك التغيرات وهي الاستراتيجية الوطنية للتغير المناخي، مؤكدًا أنه كانت هناك مجموعة من الإجراءات أهمها تحديث كافة العمليات الزراعية التنبؤ والإنذار المبكر بهذه التغيرات المناخية.

واستكمل: «الدولة عملت على مكافحة التصحر وتنمية المراعي، وصون الأراضي الموجودة ومنع التعديات عليها، بالإضافة إلى تطوير عمليات الري لترشيد استهلاك المياه، وكذلك استنباط محاصيل جديدة بجودة عالية».

استصلاح الأراضي مشروع توشكى الزراعة الأراضي الصحراوية اكسترا نيوز التغيرات المناخية مكافحة التصحر

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