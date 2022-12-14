الأربعاء 14 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم بسوق العبور للجملة

اسماك
اسماك

استقرت أسعار الأسماك اليوم الأربعاء 14 -12-2022، حسب النوع، دون تغيير بسوق العبور للجملة والتي جاءت كالتالي:

 أسعار السمك اليوم 

سعر السمك البلطي "1" من 34: 40 جنيهًا للكيلو «تكنا بلاستيك».

سعر السمك البلطي "2" من 27: 31 جنيهًا للكيلو «تكنا بلاستيك».
سعر كيلو البلطي الأسواني ما بين 20: 40 جنيهًا «تكنا بلاستيك».

سعر كيلو فليه بلطي ما بين 30: 160 جنيهًا.

سجل سعر السمك البوري "1" من 60 : 84 جنيهًا للكيلو «تكنا بلاستيك»

سجل سعر السمك البوري "2" من 40 : 56 جنيهًا للكيلو «تكنا بلاستيك»

سعر السمك قشر البياض نحو من 60 : 100 جنيه للكيلو.

سعر السمك البياض الأملس "1" بلدي من 60: 100 جنيه للكيلو «تكنا بلاستيك»

سعر السمك البياض الأملس "2" بلدي نحو من 30: 50 جنيهًا للكيلو «تكنا بلاستيك»

سجل سعر القراميط - شيلان من 10 : 20 جنيهًا للكيلو.

سعر كيلو سمك الثعابين ما بين 50 : 250 جنيهًا

 سعر سمك المرجان 

سجل سعر مرجان 1 ما بين 50 : 66جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

سجل سعر سمك مرجان 2 من 35: 45جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

 سجل سعر سمك مرجان مجمد من 20 : 30 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

سجل سعر القرش ما بين 30 : 50 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

سعر البرانيس الإسكندراني من 62 : 102 جنيهات للكيلو «طاولة خشب».

سعر سمك المكرونة

 سجل سعر سمك مكرونة خليجي من 34 : 50 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

سجل سعر سمك مكرونة سويسي من 60 : 100 جنيهات للكيلو «طاولة خشب».

سعر المكرونة المجمدة من 30 : 40 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

سعر كيلو (السبيط - كاليماري- سابيا) ما بين 110 : 230 جنيهًا.

سعر كيلو سمك موسى ما بين 160 : 250 جنيهًا.

سجل سعر سمك كابوريا من 26 : 86 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

تراوح سعر سمك دنيس ما بين 100 : 160 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر سمك مازاليا - كشر 30 : 50 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر كيلو السمك الشعور ما بين 30 : 50 جنيهًا «طاولة خشب».

سجل سعر سمك وقار 75 : 125 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر سمك قاروص-لوت 60 : 140 جنيهًا للكيلو.

سعر سمك البربون

 سجل سعر سمك بربون 1 من 58 : 70 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

 سجل سعر سمك بربون "2" 40 : 56 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر سمك بربون مجمد من 25 : 35 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

سجل سعر سمك حدادي 10 : 20 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر سمك موزة 34 : 70 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر سمك سردين مجمد ما بين 20 : 30 جنيهًا للكيلو «كرتونة».

سجل سعر سمك ماكريل مجمد من 25 : 35 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

سجل سعر سمك سردين 35 : 59 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر سمك كسكمري 35 : 49 جنيهًا للكيلو.

أسعار الجمبري

أسعار جمبري جامبو من 360 : 460 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

أسعار جمبري "1" من 270 : 350 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

أسعار جمبري "2" من 160 : 260 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

أسعار جمبري مجمد "2" من 90 : 170 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

أسعار جمبري "3" من 70 : 150 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

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رئيس التحرير

وائل لطفي

وثائقية المتحدة

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