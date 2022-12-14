أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم بسوق العبور للجملة
استقرت أسعار الأسماك اليوم الأربعاء 14 -12-2022، حسب النوع، دون تغيير بسوق العبور للجملة والتي جاءت كالتالي:
أسعار السمك اليوم
سعر السمك البلطي "1" من 34: 40 جنيهًا للكيلو «تكنا بلاستيك».
سعر السمك البلطي "2" من 27: 31 جنيهًا للكيلو «تكنا بلاستيك».
سعر كيلو البلطي الأسواني ما بين 20: 40 جنيهًا «تكنا بلاستيك».
سعر كيلو فليه بلطي ما بين 30: 160 جنيهًا.
سجل سعر السمك البوري "1" من 60 : 84 جنيهًا للكيلو «تكنا بلاستيك»
سجل سعر السمك البوري "2" من 40 : 56 جنيهًا للكيلو «تكنا بلاستيك»
سعر السمك قشر البياض نحو من 60 : 100 جنيه للكيلو.
سعر السمك البياض الأملس "1" بلدي من 60: 100 جنيه للكيلو «تكنا بلاستيك»
سعر السمك البياض الأملس "2" بلدي نحو من 30: 50 جنيهًا للكيلو «تكنا بلاستيك»
سجل سعر القراميط - شيلان من 10 : 20 جنيهًا للكيلو.
سعر كيلو سمك الثعابين ما بين 50 : 250 جنيهًا
سعر سمك المرجان
سجل سعر مرجان 1 ما بين 50 : 66جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».
سجل سعر سمك مرجان 2 من 35: 45جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».
سجل سعر سمك مرجان مجمد من 20 : 30 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».
سجل سعر القرش ما بين 30 : 50 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».
سعر البرانيس الإسكندراني من 62 : 102 جنيهات للكيلو «طاولة خشب».
سعر سمك المكرونة
سجل سعر سمك مكرونة خليجي من 34 : 50 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».
سجل سعر سمك مكرونة سويسي من 60 : 100 جنيهات للكيلو «طاولة خشب».
سعر المكرونة المجمدة من 30 : 40 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».
سعر كيلو (السبيط - كاليماري- سابيا) ما بين 110 : 230 جنيهًا.
سعر كيلو سمك موسى ما بين 160 : 250 جنيهًا.
سجل سعر سمك كابوريا من 26 : 86 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».
تراوح سعر سمك دنيس ما بين 100 : 160 جنيهًا للكيلو.
سجل سعر سمك مازاليا - كشر 30 : 50 جنيهًا للكيلو.
سجل سعر كيلو السمك الشعور ما بين 30 : 50 جنيهًا «طاولة خشب».
سجل سعر سمك وقار 75 : 125 جنيهًا للكيلو.
سجل سعر سمك قاروص-لوت 60 : 140 جنيهًا للكيلو.
سعر سمك البربون
سجل سعر سمك بربون 1 من 58 : 70 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».
سجل سعر سمك بربون "2" 40 : 56 جنيهًا للكيلو.
سجل سعر سمك بربون مجمد من 25 : 35 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».
سجل سعر سمك حدادي 10 : 20 جنيهًا للكيلو.
سجل سعر سمك موزة 34 : 70 جنيهًا للكيلو.
سجل سعر سمك سردين مجمد ما بين 20 : 30 جنيهًا للكيلو «كرتونة».
سجل سعر سمك ماكريل مجمد من 25 : 35 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».
سجل سعر سمك سردين 35 : 59 جنيهًا للكيلو.
سجل سعر سمك كسكمري 35 : 49 جنيهًا للكيلو.
أسعار الجمبري
أسعار جمبري جامبو من 360 : 460 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».
أسعار جمبري "1" من 270 : 350 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».
أسعار جمبري "2" من 160 : 260 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».
أسعار جمبري مجمد "2" من 90 : 170 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».
أسعار جمبري "3" من 70 : 150 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».