أسعار إطارات السيارات اليوم الأربعاء

شهدت أسعار الإطارات "كاوتش السيارات" المتوفرة بالأسواق تباينًا حادًا بالرغم من إعلان وكلاء العلامات التجارية عن قوائم أسعار رسمية، إلا أن نقص المعروض جعل تجار ومستوردين يبيعون الكاوتش للمستهلك بأسعار مبالغ فيها وتفوق سعر الرسمي.

ويبحث الكثير من أصحاب السيارات والسائقين عن أسعار الإطارات "كاوتش السيارات" اليوم الاربعاء 14 ديسمبر. وفي السطور التالية نستعرض أسعار الإطارات بالأسواق اليوم.

أفادت شركات موردة لإطارات السيارات، بأن مختلف أنواع الإطارات ارتفعت أسعارها بين 10 و20% منذ بداية العام الجاري، بضغط من ارتفاع كلفة المواد الخام المستخدمة في التصنيع ورسوم الشحن.

- أسعار الإطارات اليوم

سعر إطار 225/60R17 بيريلي سجل نحو 4.600 جنيه.

سعر إطار 205/60R16 92H هانكوك سجل نحو 3750 جنيها.

سعر إطار 215/45R17 91Y XL دبيكا سجل نحو 2900 جنيه.

سعر إطار 235/55R18 100Y كونتيننتال سجل نحو 6000 جنيه.

سعر إطار 205/65R15 99H يوكوهاما سجل نحو 2300 جنيه.

سعر إطار 185/60R14 82H ديبيكا سجل نحو 2000 جنيه.

سعر إطار 205/55R16 91V ماتادور سجل نحو 2500 جنيه.