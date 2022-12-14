الأربعاء 14 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

اليوم.. عرض فيلم Avatar: the way of water بمصر

avatar
avatar

تبدأ السينمات ودور العرض المصرية، اليوم، عرض الجزء الثاني من فيلم Avatar: the way of water الذي يخرجه جيمس كاميرون قبل عرضه بأمريكا والصين يوم 16 ديسمبر، حيث يعرض الفيلم بتقنية الأي ماكس، ليستكمل مسيرة الجزء الأول الناجحة الذي عرض عام 2009.

فيلم Avatar: the way of water الجزء الثاني

وتستعد السينمات العالمية لاستقبال الجزء الثاني من سلسلة Avatar بعد مرور 13 عاما على طرح النسخة الأولى منه الذي حقق نجاحا كبيرا وتصدر شباك الإيرادات لمدة سنوات.

ورغم طول مدة الانتظار إلا أن الجمهور على موعد مع وجبة دسمة من أحداث Avatar التخيلية، فيما يمتد الجزء الثاني لأكثر من 3 ساعات في وقت تشغيله ولم يحدد عدد الدقائق بالظبط.

وأكد المخرج جيمس كاميرون في تصريحات له من قبل أن فيلم Avatar الجديد ستدور أحداثه خلال مدة طويلة، فيما لم تعلق ديزني على هذه الأنباء.

وانضم إلى أبطال الجزء الثاني عدد من النجوم، منهم كيت وينسلت، ميشيل يوه، وأونا شابلن، إلى جانب أبطال الجزء الأول زوي سالدانا، سام ورذينجتن، سيجورني ويفر، ميشيل رودريجز، جيوفاني ريبيسي، ومن إخراج جيمس كاميرون.

يذكر أن الجهة المنتجة للفيلم قامت برصد ميزانية كبيرة للجزء الثاني من Avatar، على غرار الموسم الأول الذي اقتربت تكاليفه من ربع مليار دولار، وكان يهدف صناعه في البداية إلى إصداره عام 2014، لكنه تعرض لموجة من التأجيلات حتى أعلن عن تاريخه الحالي، وقد انتهى تصويره في 2020، كما أنه من المقرر طرح Avatar 3 في 2024، وAvatar 4 في 2026.

وجاءت تكاليف الجزء الثاني ضخمة، بسبب بعض المؤثرات البصرية التي استخدمت في العديد من مشاهد الأكشن والمشاهد المتعلقة بالمياه، حيث يشهد الجزء الجديد الكثير من مشاهد البحر.

السينيمات Avatar The Way of Water فيلم Avatar the way of water الجزء الثاني من فيلم Avatar the way of water Avatar فيلم Avatar the way of water الجزء الثاني

رئيس التحرير

وائل لطفي

وثائقية المتحدة

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