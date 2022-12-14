الأربعاء 14 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

غزل المحلة يستضيف طلائع الجيش في افتتاح مباريات الأسبوع السابع للدوري الممتاز

غزل المحلة فاز في
غزل المحلة فاز في أخر مبارياته على الداخلية

يحل طلائع الجيش ضيفا على فريق غزل المحلة في الثالثة إلا الربع، عصر اليوم الأربعاء، بملعب غزل المحلة في افتتاح مباريات الأسبوع السابع للدوري الممتاز.

الفريقان يخوضان المباراة بمعنويات عالية بعدما استعادا نغمة الانتصارات، حيث تجاوز غزل المحلة آثار هزيمته أمام الأهلي وهزم الداخلية بينما فاز طلائع الجيش على المصري بعد ثلاث هزائم متتالية أمام الاتحاد السكندري والأهلي والزمالك.

غزل المحلة بقيادة مدربه القبرصي نيكوديموس  بابافاسيليو يحتل المركز الرابع برصيد 13 نقطة من 4 انتصارات وتعادل وهزيمة وسجل 8 أهداف ودخل مرماه 5 أهداف ويسعى للفوز والوصول للنقطة 16 والتقدم للمركز الثاني في جدول الدوري في انتظار باقي مباريات الأسبوع السابع غدا وبعد غد.

القبرصي نيكوديموس بابافاسيليو المدير الفني لفريق غزل المحلة اختار 22 لاعبا في قائمة المباراة وهم: عمرو شعبان ومحمود الحضري ومحمد جابر والسيد الشبراوي وإيهاب سمير ومحمود علاء ومحمد سيد بازوكا وهاني عادل ومعاذ الحناوي ومصطفى العش ومحمد نبيه وصلاح ريكو وأحمد الشيخ وإبراهيم كونيه وخالد الإخميمي وكريم مصطفى وباولن فوافي وحميد ماو وأحمد النادري وعبده يحيى وعبد الرحمن عاطف وجبريل أوروك.

في المقابل، يحتل طلائع الجيش بقيادة محمد يوسف المركز العاشر برصيد 7 نقاط من انتصارين وتعادل واحد و3 هزائم وسجل الفريق 7 أهداف وهو الأضعف في الدوري ودخل مرماه 11 هدفا ويسعى للفوز والوصول للنقطة العاشرة. 

محمد يوسف ركز خلال التدريبات على كيفية مواجهة الأسلوب الجماعي الذي يلعب به غزل المحلة وإيقاف مفاتيح لعبه خاصة أحمد الشيخ هداف الدوري وعبده يحيى وجابريل أوروك مع الاعتماد على الهجمات المرتدة واستغلال سرعة كريم طارق ومهارات أحمد سمير والقدرات التهديفية لخالد قمر هداف الفريق برصيد ثلاثة أهداف.

يدير المباراة محمد التابعي غازي ويساعده سيد نافع وأحمد زيدان ومعهم حسين سلطان حكما رابعا وعلاء صبري حكم فيديو وأحمد لطفي مساعد حكم فيديو.

الدوري المصري الممتاز طلائع الجيش غزل المحله القبرصي نيكوديموس بابافاسيلي محمد يوسف

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وائل لطفي

وثائقية المتحدة

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