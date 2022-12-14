الأربعاء 14 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

ميمى جمال تكشف تفاصيل تجسيدها شخصية «ثريا» فى مسلسل «إيجار قديم»

ميمى جمال
ميمى جمال

أكدت الفنانة ميمي جمال أن يعتقد أن شخصية "ثريا" في مسلسل “إيجار قديم” هي شخصية كوميدية لكنها في حقيقة الأمر تعكس ألم نفسي عميق داخلها وأنها مطحونة ومقهورة من داخلها لأنها فنانة عاشت في عصر المسارح والكلاسيكيات وبعد بعدها عن الأضواء وبعد عشرة سنوات عانت بمفردها دون أن يسأل عنها أحد.

 

وأضافت ميمي جمال، في لقاء خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة "ON"، أن البواريك والاكسسوارات التي استعانت بها اثناء العمل تخصها في أعمال قديمة.

 

وتابعت: "مشهد بكائي بسبب الوحدة والبعد عن الأضواء لشخصية ثريا  يعكس أوضاعاً حقيقية يعيشها بعض نجوم الفن ممن غابت عنهم الأضواء بعض النجمات الكبار لما بيروحوا في عمل جديد بيلاقوا الأوضاع رايحة لواحدة شغيرة ولسه جديدة وتفضل تعد ساعتين تتنظرها فحاولت في المشهد أبين مشاعر هؤلاء الفنانات  لكن لا تمثلني لأني غبت عن الأضواء بسبب وفاة زوجي ولم أتعرض  لهذا الموقف".

رئيس التحرير

وائل لطفي

وثائقية المتحدة

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