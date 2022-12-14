محسن سميكة: أمريكا لن تصل إلى الدول الأفريقية إلا من خلال بوابة مصر

قال الكاتب الصحفي، محسن سميكة، إن المصريين من كل الولايات المتحدة الأمريكية متواجدون في العاصمة واشنطن، حيث توجد أعداد كبيرة في فنادق مختلفة تجمعوا بشكل منتظم وحضاري لاستقبال الرئيس السيسي لحظة وصوله إلى مقر إقامته بالعاصمة واشنطن للمشاركة في فعاليات انطلاق القمة الأمريكية الإفريقية.

وأضاف سميكة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أن أقل واحد من المصريين يوجد في أمريكا منذ 10 أو 15 عام، وبالتالي هم على دراية بكيفية التعامل مع البلد ، حيث يرفعون لافتات أعلام مصر، ويرفعون صورة الرئيس السيسي ، وصورته مع الرئيس بايدن في آخر لقاء في شرم الشيخ، مؤكدًا أن الأجواء في غاية الجمال على المستوى الجماهيري.

وأوضح أن هذه القمة الأمريكية الأفريقية هي الثانية، لافتاً إلى أن القمة الأولى عقدت عام 2016، مؤكدًا أن الولايات المتحدة تدرك تمامًا مدى عملية المد الصيني الروسي في الدول الإفريقية، حيث البحث عن المناجم والثروات وكل ما هو مفيد للولايات المتحدة، ولكن تنقص هذه الدول البحث والإستكشاف والتكامل، حيث يوجد ثروات طبيعية غير عادية موجودة في الدول الإفريقية.

وأشار إلى أن مصر سوق خبير للدول الأفريقية لافتاً إلى أن الدولة المصرية تمتلك العديد من الاتفاقيات التي تمكننا من حركة التبادل بيننا وبين تلك الدول، وبالتالي إذا أرادت الولايات المتحدة الأمريكية وإذا أراد الغرب وإذا أرادت أوروبا الوصول إلى الدول الأفريقية، سيكون ذلك بالتأكيد من خلال بوابة مصر.