الأربعاء 14 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

ألمانيا تستعين بـ«الماكينات القديمة» لإعادة بناء المنتخب

المنتخب الألماني
المنتخب الألماني

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم عن تأسيس مجموعة من اللاعبين الدوليين السابقين، بمن فيهم كارل-هاينتس رومينيجي وماتياس سامر، من أجل المساعدة في استعادة منتخب "دي مانشافت" مكانته بعد أن خرج من نهائيات كأس العالم من الدور الأول للمرة الثانية تواليًا.

وقال رئيس الاتحاد الألماني بيرند نويندورف إن رودي فولر وأوليفر كان وأوليفر مينتزلاف سيشاركون أيضًا في المجموعة التي تم تكليفها مساعدة ألمانيا للتحضير لنهائيات كأس أوروبا 2024 على أرضها.

وعانت ألمانيا على الساحة الدولية منذ فوزها بلقب مونديال 2014، حيث فازت بثلاث مباريات فقط من آخر 11 مباراة لها في بطولة كبرى (مونديال أو يورو).

وخرجت من الدور الأول لمونديالي روسيا 2018 وقطر 2022، كما خرجت من الدور ثمن النهائي لكأس أوروبا في صيف 2021.

رغم الانتكاسة في قطر إثر سقوط صادم افتتاحي ضد اليابان وتعادل مع إسبانيا وفوز غير مجدٍ على كوستاريكا، جدد الاتحاد ثقته بالمدرب هانزي فليك حتى عام 2024، لكنه يبحث عن مدير جديد للمنتخب بعد رحيل أوليفر بيرهوف.

رئيس التحرير

وائل لطفي

وثائقية المتحدة

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