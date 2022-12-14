الأربعاء 14 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

ميدو يهاجم مسئولى اتحاد الكرة: لا يملكون مشروعًا خاصًا فى كرة القدم

ميدو
ميدو

أكد أحمد حسام ميدو، نجم منتخب مصر الوطني السابق، أن مصر لا تملك مشروعًا خاصًا في كرة القدم.

وهاجم ميدو في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور اتحاد الكرة، مضيفًا: "بتكلم إن مصر معندهاش مشروع في كرة القدم بقالي أكتر من سنتين وكنت أنا الوحيد اللي بتكلم في اتجاه إن مصر لازم يكون عندها مشروع ويتعمل دراسة كاملة عن المشروع الخاص بكرة القدم".

وتابع: "في مسئولين سابقين لاتحاد الكرة المصري كانوا بيحاولوا يقللوا من كلامي والأيام أثبتت إن الدول اللي عملت مشروع هي الدول اللي نجحت ووصلت للعالمية في كرة القدم".

واستكمل: "بعض المسئولين عن الكرة في مصر في وقت سابق عندهم قدرة على التلون بشكل غير طبيعي، لازم اللي اشتغل صح يتكافئ وده مكانش موجود لكن الناس اللي اتسببت في انهيار الكرة في مصر لازم يطلعوا على المسرح ونشاور للناس عليهم".

وأتم: "في ناس قلبت اتحاد الكرة المصري في وقت سابق لمكان لتصفية الحسابات والمُجاملات".

رئيس التحرير

وائل لطفي

وثائقية المتحدة

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