الأربعاء 14 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

خبير علاقات دولية يكشف أهمية وتوقيت القمة الأمريكية الأفريقية

بايدن
بايدن

أوضح الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية بالأهرام، أهمية القمة الأمريكية الأفريقية وتوقيتها، قائلاً:"إن هذه القمة تمثل أهمية كبيرة لكلا الجانبين الأمريكي والأفريقي".

 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج تغطية خاصة المذاع عبر فضائية extra news، الذي يقدمه الإعلامي شادي شاِش، أن القمة الأمريكية الأفريقية تأتي في توقيت غاية في الأهمية خاص بتحولات مهمة يشهدها النظام الدولي في ظل حالة من التسابق والتنافس الدولي بين القوى الكبرى والقوى البارزة اقتصاديا وعالميًا على بناء شراكات واستثمارات وتشبيك وتقوية علاقاتها بالقارة الأفريقية، وهو ما يعطي فرصة مهمة للقارة الأفريقية لكي تستفيد وتعظم من التنافس الدولي عليها.

 

وأوضح أن القمة الأمريكية الأفريقية تأتي بعد قمم كثيرة عقدت، حيث القمة الأفريقية مع روسيا، مع الهند، مع اليابان، الصين، وغيرها من القوى التي تمثل وتعكس أن أفريقيا تحتاج الآن لمكانة بارزة في توجهات وسياسات الدول الكبرى، سواء على الصعيد الإقتصادي، أو الصعيد السياسي، أو على الصعيد الأمني.

 

وأشار إلى أن القمة الأمريكية الأفريقية تعتبر محاولة من جانب أمريكا لإعادة الروح في العلاقات الأمريكية الأفريقية التي شهدت حالة من الفتور والتباعد.

رئيس التحرير

وائل لطفي

وثائقية المتحدة

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