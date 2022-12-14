«تسعى لأن يكون لها دور بالقارة».. جميل عفيفى يوضح أهداف القمة الأمريكية - الأفريقية

أوضح جميل عفيفي، مدير تحرير جريدة الأهرام، تفاصيل الأهداف الأمريكية التي تسعى واشنطن إلى تحقيقها من خلال القمة الأمريكية الأفريقية، قائلًا: "إن القمة الأمريكية الأفريقية في غاية الأهمية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية في الوقت الحالي".

وأضاف عفيفي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج تغطية خاصة المذاع عبر فضائية extra news، الذي يقدمه الإعلامي شادي شاش، أن الولايات المتحدة الأمريكية لها العديد من الأهداف، حيث وجدت القارة الأفريقية بدأت تتجه نحو العلاقات القوية مع الصين وروسيا اللاتي تسعى في الوقت الحالي لأن يكون لهما مكان في القارة الأفريقية.

وأوضح أن القارة الأفريقية تتميز بالعديد من الثروات، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى من خلال المبادرات التي قدمتها أو التي ستقدمها والمتمثلة في الـ 55 مليار دولار لمدة 3 سنوات، وأن يكون هناك مكان في مجلس الأمن للقارة الأفريقية، بالإضافة إلى عضوية قمة العشرين، كل ذلك تسعى الولايات المتحدة من خلاله لأن تصل إلى القارة الأفريقية وتقيم علاقات متوازنة قوية معها.