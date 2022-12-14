خالد عكاشة: سبق الصين وروسيا إلى أفريقيا جرس إنذار داخل الإدارة الأمريكية

علق العميد خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات، دلالة تقديم الولايات المتحدة الأمريكية 55 مليار دولار، وتبنيها فكرة انضمام الإتحاد الأفريقي لمجموعة العشرين، ومدى اعتبار ذلك كحوافز لمزاحمة أمريكا لكل من الصين روسيا، قائلاً:"إن سبق الصين وروسيا إلى أفريقيا يعتبر بمثابة دق أجراس الإنذار داخل الإدارة الأمريكية الحالية".

وأضاف خلال لقاءه ببرنامج تغطية خاصة، المذاع عبر فضائية extra news، الذي يقدمه الإعلامي شادي شاش، أنه منذ اليوم الأول لوصول إدارة جو بايدن إلى الحكم من عامين مضوا، وهناك أجراس إنذار بطابع استراتيجي تحفز الإدراة بألا تغيب عن المشهد وتحاول سد هذه الفجوة التي ملأها وسبقها آخرون.

وأكد أن هناك دول أخرى بدأت تسبق الولايات المتحدة الأمريكية، لافتاً إلى أن حجم الاستثمارت القارة الإفريقية مع الصين تتعدى الـ 160مليار دولار، في حين تقف عند الـ70 مليار دولار مع الولايات المتحدة الأمريكية، ثم تأتي روسيا في المرتبة الثالثة.

وأشار إلى أن الفارق الكبير بين أمريكا والصين هو بمثابة أحد المسببات وأحد حزم الحوافز التي صاغتها الإدارة الأمريكية الحالية لكسر هذه الفجوة، تقول من خلالها أنها حاضرة.