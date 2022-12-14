الأربعاء 14 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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العميد خالد عكاشة يوضح أهمية القمة الأمريكية - الأفريقية

العميد خالد عكاشة
العميد خالد عكاشة

قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات، إن القمة الأمريكية الأفريقية تعتبر من أهم التجمعات واللقاءات الاستراتيجية على مستوى القادة والقمة والرؤساء مع الدولة الأهم والأكبر على مستوى العالم وهي الولايات المتحدة الأمريكية. 

وأضاف عكاشة خلال لقائه ببرنامج تغطية خاصة، المذاع عبر فضائية extra news، الذي يقدمه الإعلامي شادي شاش، أن حرص الولايات المتحدة الأمريكية على الالتقاء بالقادة الأفارقة يعبر عن إعادة توجيه وتصحيح للاهتمام الأمريكي بمناطق مختلفة من العالم، لافتاً إلى أن قلب هذا التصحيح ينصب تجاه القارة الأفريقية ودولها العديدة والمتعددة، خاصة وأن القارة تضم محموعة من الدول لها علاقات استراتيجية كبرى مع الولايات المتحدة الأمريكية وتداخل في كثير من الشراكات الإستراتيجية. 

وأوضح أن مصر في المقدمة من هذه الدول، لافتاً إلى أن رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي يؤكد أن مصر دفعت بمفهوم جديد لقيادة القارة، حيث كانت مصر هي المبادرة لعملية اللقاءات التي على مستوى القمة م الدول الرئيسية الكبرى في العالم. 

وأشار إلى أنه أثناء رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، كانت تعكس نموذج للقاءات مابين أفريقيا والصين، أفريقيا واليابان، أفريقيا وروسيا، أفريقيا وبريطانيا، لافتا صإلى أن كل هذه اللقاءات الكبرى جرت بترتيب وتجهيز مصري.

 

رئيس التحرير

وائل لطفي

وثائقية المتحدة

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