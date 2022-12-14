سواريز يهنئ ميسى: العالم أجمع يقف ويصفق لهذا الفتى

حرص لويس سواريز، نجم منتخب الأوروجواي، على تهنئة نجم المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي، عبر "إنستجرام"، بعد تأهله للمباراة النهائية لكأس العالم 2022.

وقال سواريز: "لم تتعب أبدًا من إظهار أنك أفضل لاعب في العالم، ليقف العالم أجمع ويصفق لهذا الفتى لما قدمه لكرة القدم.. أنت رائع يا صديقي".

ونجح منتخب الأرجنتين في حسم تأهله للمباراة النهائية بكأس العالم قطر 2022، عقب فوزه على نظيره الكرواتي، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم، على أرضية ملعب "لوسيل"، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم 2022 والمقامة في قطر.