استقبال الجالية المصرية فى واشنطن للرئيس السيسى (صور)

نشر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، صورًا تبرز استقبال الجالية المصرية في واشنطن للرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يزور الولايات المتحدة؛ للمشاركة في فعاليات القمة "الأمريكية ـ الإفريقية".

استقبال الجالية المصرية فى واشنطن للرئيس السيسى

وصرح متحدث الرئاسة السفير بسام راضي بأن الرئيس يعتزم التركيز خلال أعمال القمة على الموضوعات التى تهم الدول الإفريقية في ظل التحديات العالمية القائمة، وتعزيز الشراكة الإفريقية الأمريكية لمواجهة أزمة الأمن الغذائي، وتيسير اندماج الدول الإفريقية فى الاقتصاد العالمى، لاستفادتها مما يوفره من فرص ومزايا فى تحقيق النمو الاقتصادي، ونقل التكنولوجيا ودفع حركة الاستثمار الأجنبي.

استقبال الجالية المصرية فى واشنطن للرئيس السيسى

وأضاف المتحدث أن برنامج زيارة الرئيس إلى الولايات المتحدة يتضمن عقد لقاءات مع عدد من كبار المسئولين الأمريكيين، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، على نحو يحقق المصالح المشتركة للدولتين والشعبين الصديقين، فضلًا عن مواصلة المشاورات والتنسيق المتبادل حول الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

استقبال الجالية المصرية فى واشنطن للرئيس السيسى

ومن المقرر أن يعقد الرئيس السيسي لقاءً مع نخبة من مجتمع رجال الأعمال الأمريكي لبحث سبل دفع التعاون فى المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الجانبين.

استقبال الجالية المصرية فى واشنطن للرئيس السيسى

كما يجتمع الرئيس على هامش القمة بعدد من رؤساء الدول والحكومات المشاركين في القمة، للتباحث حول دفع أطر التعاون الثنائى والتشاور حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

استقبال الجالية المصرية فى واشنطن للرئيس السيسى

استقبال الجالية المصرية فى واشنطن للرئيس السيسى

استقبال الجالية المصرية فى واشنطن للرئيس السيسى

استقبال الجالية المصرية فى واشنطن للرئيس السيسى

استقبال الجالية المصرية فى واشنطن للرئيس السيسى