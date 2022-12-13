تقرير تليفزيونى يكشف أرقام أداء منظومة التأمين الصحى الشامل

عرضت فضائية extra news، تقريرًا يكشف أرقام أداء منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأوضح التقرير أن قيمة اشتراكات غير القادرين التي تحملتها الدولة في 2022/2021، تبلغ 500 مليون جنيه.

وأشار إلى أن حجم المحفظة الاستثمارية لمنظومة التأمين الصحي الشامل تقدر بـ50 مليار جنيه.

كما بين التقرير أنه توجد 3000 خدمة تغطيها المنظومة وتشمل التشخيص والعلاج والتأهيل والمعامل والأشعة.

وتبلغ قيمة الخدمات الصحية المقدمة للمنتفعين في بورسعيد والأقصر 2 مليار جنيه.

وتبلغ نسبة النمو في إيرادات المنظومة في العام المالي الماضي 43%، كما تبلغ نسبة النمو في عوائد الاستثمار 74%، كما يبلغ ارتفاع الفائض بنسبة 37%.

وأعلنت اللجنة التنسيقية للهيئات الثلاث بمنظومة التأمين الصحى الشامل، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل ورئيس اللجنة، عن استمرار الحملات التوعوية للمواطنين حول أهمية التأمين الصحى الشامل ومميزاته فى ضمان التغطية الصحية الشاملة للمنتفعين، وكذلك التوعية بأهمية العمل على تحديث البيانات والاشتراكات للانتفاع بخدمات المنظومة، بما يعزز ثقة المواطنين بأكبر مشروع قومى للإصلاح الصحى فى مصر.